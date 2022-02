Cosa sappiamo sulla nuova serie Netflix di Alessandro Cattelan

"Alessandro Cattelan: una semplice domanda" è la docuserie Netflix prodotta da Fremantlee e scritta e interpretata dallo stesso ex presentatore di X Factor. Composta da sei episodi questa serie metterà insieme diversi volti noti del mondo del cinema, della musica, della tv o dello sport, dei fuoriclasse che aiuteranno Alessandro a a trovare risposte da diverse angolature (una per ciascun episodio) alla domanda innocente di sua figlia Nina: "Papi, come si fa a essere felici?". Ma addentriamoci un po' di più nella storia per capire cosa dobbiamo aspettarci da questa serie.

Di cosa parla Alessandro Cattelan: una semplice domanda

Per trovare la risposta a questa "semplice domanda" Cattelan gira per l'Italia e all'estero, condividendo esperienze uniche con i suoi compagni di viaggio per dare forma alla storia di ciò che ci rende felici. In questo contesto originale lontano dagli studi televisivi Cattelan cerca nuove forme di comunicazione e si mette a nudo, condividendo un lato di sé che finora era rimasto sconosciuto.

I volti noti che compaiono nella serie

Oltre a Cattelan, la serie vede come protagonisti Roberto Baggio, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli.

Quando esce Alessandro Cattelan: una semplice domanda su Netflix

Sarà possibile trovare i sei episodi della nuova serie di Alessandro Cattelan su Netflix a partire dal 18 marzo in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.