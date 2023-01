Outer Banks 3, annunciata la data di uscita su Netflix e svelate le prime anticipazioni

Fan di Outer Banks al rapporto, Netflix ha appena annunciato l'uscita del terzo capitolo della serie ed è prima di quanto potessimo immaginare. Il teen drama ideato da Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke, che racconta la storia di un affiatato gruppo di adolescenti (detti Pogue) nella località balneare di Outer Banks, Carolina del Nord, sta per tornare con nuove avventure e una storia d'amore attesissima che sembra proprio spiccherà finalmente il volo. Ma cosa sappiamo finora su Outer Banks 3 e cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi? Scopriamolo insieme.

Cosa aspettarsi da Outer Banks 3

La nuova stagione di Outer Banks sarà composta da 10 episodi ed è basata sulla seguente trama. Dopo aver sfiorato la morte, nella seconda stagione John e Sarah sono in fuga e nei guai alle Bahamas. In questa corsa al tesoro nascosto troveranno nuovi amici e nemici, mentre a casa la posta in gioco per Kiara, Pope e JJ cresce esponenzialmente. I 400 milioni di dollari sono sempre in gioco, ma basterà la scoperta di un segreto sorprendente a riunire il gruppo per una nuova missione? Nel corso dell'avventura più incredibile della loro vita, i Pogue dovranno fare l'impossibile per sopravvivere in questa bufera.

Quando esce Outer Banks 3 su Netflix

Outer Banks 3 debutterà su Netflix il prossimo 23 febbraio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.