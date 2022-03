Netflix annuncia la data di uscita di Peaky Blinders 6

Netfix ha annunciato proprio oggi la data di uscita dell'ultima stagione di Peaky Blinders, una tra le più attese uscite Netflix di questo 2022. I milioni di fan della serie sui gangster ambientata nei bassifondi di Birmingham dopo la Prima Guerra Mondiale potranno tornare a tuffarsi ben presto nelle cupe e avvincenti atmosfere del titolo di Steven Knight. Attualmente l'ultima stagione di Peaky Blinders sta andando in onda sulla BBC ottenendo subito un record di ascolti che hanno toccato i 3,8 milioni di telespettatori ma presto arriverà anche sul colosso dello streaming.

Per ordine dei Peaky Blinders, la sesta e ultima stagione è in arrivo il 10 GIUGNO su Netflix. pic.twitter.com/JC4Ew1aHKH — Netflix Italia (@NetflixIT) March 10, 2022

Peaky Blinders 6: cosa accadrà e quale sarà il futuro della serie

La storia di Peaky Blinders 6 riprenderà da dove era stata lasciata alla fine della quinta con il tentativo fallito di omicidio di Oswald Mosley da parte di Tommy Shelby. A questo punto Tommy Shelby dovrà affrontare diversi nemici tra cui se stesso. Per quanto riguarda il gran finale della sesta stagione non abbiamo ancora nessun indizio ma una cosa è certa: Peaky Blinders continuerà in una nuova versione. È stata confermata, infatti, la produzione di un film di Pealy Blinders la cui produzione dovrebbe iniziare nel 2023.

Quando esce Peaky Blinders 6 su Netflix

Gli ultimi episodi di Peaky Blinders 6 debutteranno sul catalogo Netflix il prossimo 10 giugno 2022.