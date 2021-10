Riverdale 6: quando esce su Netflix la nuova stagione con Sabrina Spellman

I fan di Riverdale sono in attesa della sua sesta stagione ma quando potremo vederla sul catalogo di Netflix? Iniziamo con il dire che la nuova stagione del teen drama CW, basato sui personaggi degli Archie Comics porta una bella novità, cioè un crossover con un'altra serie Netflix tra le più apprezzate degli ultimi anni: Le terrificanti avventure di Sabrina, conclusa definitivamente nel 2020 dopo quattro stagioni. Gli appassionati di questa streghetta, interpretata da Kiernan Shipka nella serie remake di "Sabrina Vita da Strega" degli anni '90, potranno tornare a vedere la Spellman nella trama di Riverdale 6. Sabrina, infatti, comparirà nelle puntate della sesta stagione di Riverdale con nuove avventure e storie da raccontare.

Si tratta di uno di quei rari casi in cui il pubblico è riuscito, con un appello, a ottenere il tanto desiderato crossover che, negli Stati Uniti, debuterà martedì 16 novembre 2021, sul canale CW. Ma scopriamo qualcosa di più su questo incrocio di storie e su quando potremo vedere Riverdale 6 su Netflix.

Tutto sul crossover tra Riverdale 6 e Sabrina

La notizia del ritorno di Sabrina Spellman sul piccolo schermo è stata lanciata dalla stessa attrice protagonista, Kiernan Shipka che, con un post su Instagram, ha pubblicato una sua foto seduta su una sedia da regia con il suo nome e quello della serie Riverdale sotto. Questo non vuol dire che la serie di Sabrina continuerà ma solo che il suo personaggio principale farà una comparsata in un episodio di Riverdale, nello specifico il quarto della sesta stagione. Per ora non abbiamo a disposizione anticipazioni sulla trama dell'attesissimo crossover già menzionato dallo showrunner Aguirre-Sacasa che non ha mai escluso una collaborazione tra le due storie e un incontro tra i personaggi delle sue due serie. Probabilmente a fare da slancio per questo crossover è stata la delusione dei fan di Sabrina per la fine della serie dopo solo quattro stagioni.

Quando esce Riverdale 6 con Sabrina su Netflix

Non sappiamo ancora quanti episodi ci saranno nella sesta stagione di Riverdale, ma sappiamo che la serie inizia, sul canale CW, con un evento di 5 episodi il 16 novembre (la serie ha un totale di 19 puntate). Su Netflix gli stessi episodi saranno caricati un giorno dopo, quindi dal 17 noembre. Il personaggio di Sabrina apparirà nel quarto episodio di stagione che probabilmente andrà in onda appena prima di Natale.