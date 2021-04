Sailor Moon approda su Netflix con un nuovo film in due parti

Sailor Moon approda su Netflix. Ebbene sì, la famosissima protagonista del manga giapponese, arriverà sulla piattaforma di streaming con un nuovo film in due parti dal titolo Sailor Moon Eternal. Si tratta, per il colosso dello streaming, dell'acquisizione di uno degli anime più importanti basato sulla storia dell'eroina giapponese creata da Naoko Takeuchi. Il film è già uscito in Giappone nei cinema quest'anno diventando il secondo film su Sailor Moon mai proiettato nei cinema. Il primo, intitolato Sailor Moon Super S: The Movie, risale al 1995.

Quando uscirà Sailor Moon Eternal su Netflix?

Tutti gli appassionati di questo cartone animato non possono perdersi l'uscita del film in due parti che debutterà su Netflix questo giugno 2021. Il film sarà composto da una parte 1 e una parte 2, ognuna della durata di 80 minuti, che debutteranno nello specifico il 3 giugno 2021.

Sailor Moon Eternal: il trailer giapponese

Quale sarà la trama di Sailor Moon Eternal?

La storia di questo film su Sailor Moon sarà una continuazione sella serie animata Sailor Moon Crystal fungendo da quarta stagione. Dopo una misteriosa eclissi solare, Sailor Moon e Chibiusa incontrano Helios, un Pegaso alla ricerca di due fanciulle per rompere il sigillo del cristallo d'oro. Nel frattempo il gruppo di Dead Moon Circus vuole conquistare la Terra, la Luna e anche l'universo ottenendo il leggendario cristallo d'argento.