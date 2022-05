Wanna Marchi arriva su Netflix e la sua è la serie più attesa dell'anno. Ecco cosa sappiamo

"Se esiste Wanna Marchi, qualcuno voleva Wanna Marchi". È da questo assunto che parte il nuovo progetto di Netflix, Wanna, la docu-serie che racconterà la vita, la carriera e la rovina di Wanna Marchi, la nota venditrice e truffatrice bolognese che tutti ricordiamo per le sue televendite in TV insieme al mago do Nascimiento e alla figlia Stefania. Netflix, infatti, ha deciso di puntare sulla "regina delle televendite", una donna complessa e controversa che, con il suo carattere, il suo spirito e la sua riconoscibilissima voce, ha segnato la storia della TV e la cronaca italiana degli anni '80 e '90. Ma cosa sappiamo finora su questo nuovo progetto Netflix e quando potremo vedere la serie Wanna sul catalogo della piattaforma di streaming? Scopriamolo insieme.

Cosa sappiamo sulla docu-serie Wanna

La serie su Wanna Marchi sarà composta da quattro puntate, diretta da Nicola Prosatore e prodotta da Gabiele Immirzi. Netflix ha dichiarato di voler puntare su storie di persone molto conosciute da raccontare in modo sorprendente e mettendo in luce aspetti meno noti della personaggio. Per quanto riguarda Wanna Marchi è una donna che tutti i nati negli anni '80 e '90 conoscono e ricordano e che per quanto se ne è parlato negli anni la sua storia non è mai stata raccontata dall'inizio alla fine. Il persorso di Wanna, infatti, non solo è stato longevo ma ha anche subito rigenerazioni e svolte costanti che potrebbero essere interessanti per il pubblico della piattaforma di streaming.

Quando esce la docu-serie su Wanna Marchi su Netflix

Per ora non abbiamo ancora una data precisa di distribuzione di questa attesissima docu-serie Netflix ma, essendo stata annunciata come nuovo titolo della prossima stagione possiamo immaginare di poter vedere la serie tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.