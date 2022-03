Sex/Life 2: tutte le anticipazioni sulla nuova stagione della serie Netflix

Stanno per tornare ad accendersi i riflettori su una delle serie più discusse e amate dell'ultimo anno di Netflix. Stiamo parlando di Sex/Life, uno dei titoli più "hot" della piattaforma di streaming che uscirà presto con una seconda e attesissima stagione. Si tratta di una serie basata sul libro di BB Easton, 44 Chapters About 4 Men, adattato da Stacy Rukeyser, sceneggiatrice di UnREAL che racconta la storia di di un triangolo amoroso tra una donna, il suo passato e il marito, con un nuovo sguardo provocatorio sull'identità e sul desiderio femminile. Sono diverse le novità che Sex/Life 2 proporrà ai numerosissimi fan della serie e tra queste cinque nuove aggiunte nel cast con ruoli ricorrenti che diventeranno protagonisti insieme ai già noti Sarah Shahi (Billie Connelly), Mike Vogel (Cooper Connelly), Adam Demos (Brad Simon) e Margaret Odette (Sasha Snow). Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire chi saranno le new entry nel cast di Sex/Life 2, quali sono le anticipazioni e quando potremo trovare i nuovi episodi sul catalogo della piattaforma di streaming.

Chi sono le new entry del cast di Sex/Life 2

I nuovi volti del cast di Sex/Life 2 sono Wallis Day, Dylan Bruce, Craig Bierko, Cleo Anthony e Darius Homayoun. Per quanto riguarda i personaggi che questi cinque attori interpreteranno nella seconda stagione di Sex/Life non abbiamo molte informazioni se non i loro nomi. Wallis Day sarà, infatti, Gigi, Dylan Bruce interpreterà il personaggio di Spencer, Craig Bierko vestirà i panni di Mick, Cleo Anthony quelli di Kam e Darius Homayoun reciterà come Majid.

Cosa accadrà in Sex/Life 2

Non sappiamo ancora con precisione cosa accadrà in Sex/Life 2 ma, senza dubbio, la trama riprenderà da dove era stata lasciata nella prima stagione della serie. Billie, infatti, è tornata con Brad per riprendere tutto da dove era stato lasciato dieci anni prima. Cosa aspettarci dalla nuova stagione? Diversi colpi di scena, nuovi flirt e, senza dubbio, tante scene "hot".

Quando esce Sex/Life 2 su Netflix

Per ora non abbiamo ancora una data ufficiale di uscita della seconda stagione di Sex/Life ma possiamo aspettarci di trovare i nuovi episodi sul catalogo di Netflix tra la seconda e la terza metà del 2022.