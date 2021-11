Skam Italia 5: al via le riprese della nuova stagione. Il debutto? Nel 2022

Fan di Skam Italia, attenzione! Sono iniziate le riprese della quinta stagione della serie teen di Netflix Italia che ha appassionato una generazione intera di ragazzi con il suo scorcio sulle emozioni, i litigi e i problemi del mondo adolescenziale contemporaneo. Dopo quattro stagioni, la serie di Tiziano Russo che riceve l'eredità di Ludovico Bessegato ora autore insieme ad Alice Urciuolo, tornerà presto sul catalogo della piattaforma di streaming con nuove storie da raccontare.

Il primo ciak per il capitolo inedito del remake dell’omonimo show norvegese, considerato dalla critica italiana e internazionale uno dei migliori adattamenti per il linguaggio utilizzato e per l’approccio ai temi trattati, c'è stato proprio oggi ed è tutto pronto per il racconto di una nuova storia degli amati studenti romani, mostrati fuori dagli stereotipi dell’adolescenza.

Il cast di Skam Italia 5

Al già consolidato e amatissimo cast della serie - Beatrice Bruschi (Sana), Francesco Centorame (Elia), Federico Cesari (Martino), Giancarlo Commare (Edoardo), Rocco Fasano (Niccolò), Ibrahim Keshk (Rami), Martina Lelio (Federica), Ludovica Martino (Eva), Mehdi Meskar (Malik), Greta Ragusa (Silvia), Ludovico Tersigni (Giovanni), Pietro Turano (FIlippo) e Nicholas Zerbini (Luchino) - si aggiungono due nuovi volti: Lea Gavino, nei panni di Viola, e Nicole Rossi, che interpreterà Asia.

Quando esce Skam Italia 5 su Netflix

I nuovi episodi di Skam Italia 5 usciranno sul catalogo della piattaforma di streaming nel 2022.