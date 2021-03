Dopo La Casa di Carta arriva Sky Rojo: cosa aspettarsi dalla nuova serie Netflix di Álex Pina

Come si fa a non amare Álex Pina, il produttore e sceneggiatore televisivo che ogni volta che propone un progetto lo trasforma in un successo mondiale? Dopo La Casa di Carta, infatti, che presto uscirà sulla piattaforma con la quinta e ultima stagione, Pina torna all'attacco con un nuovo progetto tutto al femminile in uscita su Netflix proprio questa settimana. Stiamo parlando di Sky Rojo, la chiacchieratissima (ancora prima di uscire) nuova serie Netflix spagnola annunciata lo scorso 29 gennaio 2020 che racconterà la storia di tre ragazze prostitute che lottano per riconquistare la loro tanto agognata libertà. Queste donne, una cubana, un'argentina e una spagnola che lavorano nel mondo del sesso, saranno protagoniste di un'avventura solitaria e una lotta alla sopravvivenza che dovranno affrontare senza poter chiedere aiuto alle forze dell'ordine, a causa dei loro crimini pregressi e ognuna di loro, con la sua personalità, saprà dare quel tocco necessario per averla vinta su chi prova a tentare di prevalere su di loro. Sjy Rojo si presenta come una serie "di strada" che vuole raccontare la storia e le difficoltà di chi, la vita, la vive dal basso per ridare dignità a delle persone che sono costrette a fare delle scelte ma non per questo valgono meno di altri.

Siamo sicuri che Álex Pina con la sua sensibilità e la sua abilità nel tenere gli spettatori incollati allo schermo saprà sfornare l'ennesimo successo di pubblico anche con questa promettente e attesissima serie.

Sky Rojo: chi troveremo nel cast della serie

Il cast ufficiale di Sky Rojo vedrà la presenza di diversi attori, alcuni dei quali già noti al pubblico, tra cui: Verónica Sánchez, Yany Prado, Lali Espósito, Asier Etxeandia, Miguel Ángel Silvestre, Mariana Salazar, Enric Auquer, Penélope Guerrero, José Manuel Poga.

Sky Rojo: data di uscita ufficiale

La data di uscita della nuova serie del creatore de La Casa di Carta è prevista per il 19 marzo 2021. Quindi mancano solo pochi giorni alla sua uscita e, nell'attesa, vi proponiamo il trailer per dare una prima occhiata alla serie ed entrare già nel mondo di Sky Rojo.

Il trailer di Sky Rojo