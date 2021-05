Tutto quello che sappiamo su '10.000 Ships', il nuovo (possibile) spin-off di Game of Thrones

Scelta la sceneggiatrice per il nuovo progetto legato al mondo de Il Trono di Spade che si aggiungerebbe a House of the Dragon, il primo spin-off della serie

L'universo di Game of Thrones continua a vivere anche dopo la fine della serie con nuove storie che fanno emergere nuovi punti di vista del racconto che tutto il mondo ha amato nel corso degli ultimi anni. Una delle serie più dirompenti del panorama televisivo internazionale sta per tornare con nuovi spin-off per la gioia dei fan. Tra questi, insieme al primo ufficiale, House of The Dragon, si sta lavorando a un'altra serie legata alle vicende de Il Trono di Spade: si tratta di "10.000 Ships". Questo nuovo progetto sembra proprio stia procedendo e, probabilmente, riusciremo a vederlo andare in onda, sul canale HBO, tra non troppo tempo. Ma entriamo più nel dettaglio per capire tutto quello che sappiamo finora su 10.000 Ships.

10.000 Ships: cosa sappiamo finora sullo spin-off di Game of Thrones

La prima buona notizia per i fan della serie è che è stata scelta la sceneggiatrice per questo spin-off. Si tratta, come riportata da Deadline, di Amanda Segel, che aveva già lavorato come co-produttrice esecutiva delle serie Helstrom e Person of Interest, The Good Wife, Skull and Bones. Per ora, HBO, il canale american che distribuisce la serie, non ha ancora commentato la notizia ma siamo sicuri che a breve ne sapremo qualcosa in più.

La trama di 10.000 Ships

10.000 Ships dovrebbe incentrarsi sul personaggio della principessa guerriera Nymeria, un'antenata della casa Martell che, ben mille anni prima della storia racontata in Le cronache del ghiaccio e del fuoco avrebbe conquistato e governato Dorne. Questa serie sarebbe uno sguardo sul viaggio dei sopravvissuti dopo la seconda guerra delle spezie che con 10.000 navi (che danno il titolo alla serie) viaggiarono da Essos a Dorne.

Proprio in Game of Thrones, infatti, Arya Stark aveva chiamato il suo metalupo Nymeria in onore proprio di questo personaggio.