Stranger Things 4: quanso esce su Netflix e tutto quello che sappiamo finora sulla nuova stagione

Stranger Things sta per tornare su Netflix con il quarto capitolo della saga sci-fi più amata degli ultimi anni. La serie, iideata da Matt e Ross Duffer e prodotta da Camp Hero Productions insieme a 21 Laps Entertainment debutterà con nuovi episodi dopo il rinnovo per una quarta stagione avvenuto lo scorso 30 settembre 2019. L'annuncio di Stragner Things 4 è arrivato con un video accompagnato dalla frase "Non siamo più ad Hawkins".

Quando esce Stranger Things 4 su Netflix?

Nonostante si parlasse di una possibile uscita dei nuovi episodi della serie in quest'anno, in realtà, la stagione 4 di Stanger Things non debutterà prima del 2022 per la delusione di molti fan della serie. La produzione, infatti, è stata posticipata così come la data di uscita a causa della pandemia.

Stranger Things 4: a che punto siamo con la produzione?

La serie è in fase di produzione e per la prima volta nella sua storia verrà girata al di fuori della città di Atlanta. I nuovi episodi, infatti, avranno luogo per la maggior parte in Lituania, nello specifico a Vilnius. Il blocco principale delle riprese di Stranger Things 4 doveva esserci intorno alla data del 7 gennaio 2020 per concludersi il 5 agosto dello stesso anno anche se, ovviamente, il set è stato dovuto mettere in pausa per la pandemia in corso. Per quanto riguarda la sceneggiatura sappiamo che a metà giugno è stata completata integralmente e le riprese sono ricominciate il 28 settembre 2020.

Il cast di Stranger Things 4

La domanda più grande sul quarto capitolo di Stranger Things è quella riguardante il cast e soprattutto il personaggio di David Harbour. Grazie a un tweet di Netflix di febbraio 2020, però, abbiam avuto la conferma del suo ritorno nel cast della serie nel ruolo di Jim Hopper. Oltre a lui anche Tom Wlaschiha comparirà nella nuova stagione della serie insieme a Priah Ferguson che torna come personaggio regolare nei panni di Erica Sinclair. Per quanto riguarda i nuovi ruoli di questa stagione restiamo in attesa della conferma di quali attori saranno scelti per interpretarli. Oltre a loro torneranno anche i 5 attori del cast principale anche se mancherà un nome, Dacre Montgomery dato che il suo personaggio di Billy è morto nella terza stagione.