Stranger Things 4 sta per tornare: annunciata la data di uscita nel nuovo trailer

Manca pochissimo al ritorno di Stranger Things! La quarta stagione della serie creata dalla mente dei fratelli Duffer sta per tornare su Netflix con nuovi episodi per ampliare la saga sci-fi con ulteriori avventure e sempre più colpi di scena. Il titolo Netflix, prodotto da Camp Hero Productions insieme a 21 Laps Entertainment è stato rinnovato per un quarto capitolo già lo scorso settembre 2019 e, oggi, la piattaforma di streaming ha pubblicato, dopo il primo trailer ufficiale sul capitolo 4 di Stranger Things, un nuovo trailer rilasciato in occasione dell'evento online di Netflix, Tudum, dedicato alle novità del mondo delle serie tv, nel quale possiamo vedere l'anteprima di Stranger Things 4 ma anche scoprire quando troveremo i nuovi episodi della serie sul catalogo del servizio di streaming.

L'annuncio Netflix della data di uscita di Stranger Things 4 e il trailer

È stato attraverso le sue piattaforme social che Netflix ha scelto di dare la bella notizia ai numerosissimi fan che da oltre 4 anni seguono le vicende misteriose dei ragazzini scomparsi di Hawkins, nell'Indiana e, con un divertente e curioso calcolo che mostra come la data di uscita della serie l'abbiamo sempre avuta sotto gli occhi, Netflix ha annunciato non solo quando potremo trovare i nuovi episodi di Stranger Things 4 sul suo catalogo ma anche le prime immagini della nuova stagione.

Qui il trailer ufficiale di Stranger Things 4

Il nuovo trailer di Stranger Things 4

Quando esce Stranger Things 4 su Netflix?

La quarta stagione di Stranger Things uscità su Netflix nel 2022 come dichiarato dalla stessa piattaforma di streaming nel nuovo trailer pubblicato durante l'evento Tudum . Non c'è ancora una data precisa di pubblicazione ma i nuovi episodi saranno a disposizione dei fan della serie il prossimo anno.

Tutti i record di Stranger Things

Dalla sua uscita nel 2016, il fenomeno globale Stranger Things ha ottenuto oltre 65 premi e 175 nomination alle più importanti manifestazioni e festival, tra cui gli Emmy Awards, Golden Globes, Grammy Awards, SAG Awards, DGA Awards, PGA Awards, WGA Awards, BAFTA, Peabody Award, AFI Awards, People's Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards e molti altri. La serie candidata tre volte agli Emmy Awards come miglior serie tv drammatica è uno dei titoli Netflix più visti. La sola stagione 3 è stata vista nei primi quattro giorni dal debutto in 40,7 milioni di case, più di qualsiasi altro film o serie Netflix in quel periodo, e in 64 milioni nelle prime quattro settimane.