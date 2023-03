Stranger Things 5, quando esce e cosa sappiamo finora

Quando esce Stranger Things 5? È questa la domanda che i tantissimi fan della serie si stanno ponendo da quando il quarto capitolo della serie sci-fi ha debuttato su Netflix. Quando esce il finale di Stranger Things e cosa sappiamo finora sull'ultima stagione di questa serie ideata dai fratelli Duffer che è diventata un vero e proprio fenomeno? Intanto iniziamo con il dire che qualche piccolo indizio su cosa ci aspetta nella nuova stagione di Stranger Things ce l'ha dato David Harbour, l'interprete dello sceriffo Jim Hopper che ha rivelato qual è lo stato di riprese della serie e qual è la data ufficiale per la registrazione degli episodi finali di Stranger Things.

Stranger Things 5: quando iniziano le riprese

Harbour, in occasione del Middle East Film & Comic Con ad Abu Dhabi dove era ospite, ha affermato che la produzione di Stranger Things 5 non inizierà prima dell'estate 2023 e, nello specifico, a giugno. L'attore, infatti, ha dichiarato: "Siamo sempre più vicini all'ultima stagione ma ho ancora un paio di mesi per allenarmi. Iniziamo a girare a giugno". A detta dell'attore, quindi, le riprese sono state leggermente ritardate rispetto al piano originale di iniziare a maggio.

Qual è il destino di Hopper? Lo spoiler di David Harbour

Per quanto riguarda, invece, il destino del suo personaggio, Harbour ha riferito di prepararsi per tornare a vestire i panni di Hopper. L'attore, però, non ha specificato null'altro se non il fatto di star seguendo una dieta ricostituente dopo aver perso 30 chili per interpretare una versione molto dimagrita di Jim Hopper nella quarta stagione di Stranger Things. Ora, però, dovrà recuperare quei chili e anche allenarsi per far tornare il suo personaggio in forma dopo la parentesi della prigione russa.

Quando esce Stranger Things 5 su Netflix?

Quando esce Stranger Things 5 su Netflix? Avendo a disposizione una data di inizio riprese, cioè giugno 2023 possiamo solo immaginare che, senza ulteriori ritardi nella produzione della serie, il finale di Stranger Things debutterà su Netflix probabilmente nell'estate del 2024 o al massimo a inizio 2025.