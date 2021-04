Netflix lancia una nuova serie spagnola, si chiama Suburbia Killer e terrà tutti con il fiato sospeso

Netflix continua a puntare sulle serie spagnole! È così che, dopo il successo di diversi titoli come La casa di Carta, Sky Rojo, Élite e molti altri ancora, la piattaforma di streaming lancia un nuovo prodotto originale in lingua spagnola, si tratta di Suburbia Killer, un nuovo thriller basato sul romanzo "El Inocente" di Harlan Coben. La miniserie, composta da soli 8 episodi in totale, è creata da Oriol Paulo e scritta da Jordi Vallejo, Oriol Paulo e Guillem Clua. Ma scopriamo più nel dettaglio qual è la sua trama e quando potremo trovarla nel catalogo di Netflix.

Suburbia killer: cosa racconterà la nuova serie spagnola di Netflix

La storia raccontata da Suburbia Killer è quella di Mat (interpretato da Mario Casas) un uomo che si ritrova, per una fortuita casualità, a diventare involontariamente un assassino. La vita di Mat, infatti, cambierà radicalmente dal momento in cui, volendo solo mettere fine a una rissa, arriverà a uccidere un uomo e sarà condannato a nove anni di carcere. Una volta uscito, l'uomo cercherà di rifarsi una vita con sua moglie ma il destino sembra non essere mai dalla sua parte, così, la sua vita sarà di nuovo distrutta e lui stesso di nuovo accusato di un altro crimine. Tra colpi di scena e scomode verità quello di Suburbia Killer è un viaggio nella vita di un uomo la cui innocenza viene continuamente messa in discussione e che dovrà lottare per dare credibilità a se stesso e alla sua vita. Tra gli altri protagonisti del thriller ci sono anche Aura Garrido, Alexandra Jiménez e Jose Coronado.

Suburbia Killer: la data di uscita

L'attesissima nuova serie spagnola farà il suo debutto su Netflix il prossimo 30 aprile.

Il trailer ufficiale di Suburbia Killer