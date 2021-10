A 20 anni di distanza arriva su Netflix lo spin-off di That's 70s Show

È da un po' che si sentiva parlare di un possibile spin-off di That's 70s Show, la sitcom degli anni '90 che ha reso famosi Mila Kunis e Ashton Kutcher e oggi ne abbiamo finalmente la certezza. Sarà Netflix a produrre e distribuire lo show che sarà ambientato a 20 anni di distanza dall'originale e si chiamerà Tha'ts 90s Show. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo su questo nuovo titolo Netflix e cosa dobbiamo aspettarci dal reboot di una delle serie comiche più iconiche di MTV.

That '90s Show: tutto quello che sappiamo

That's 70s show torna in una nuova versione rinnovata rispetto all'originale che seguiva le avventure di un gruppo di ragazzini del Wisconsin nella seconda metà degli anni '70. Oggi, Netflix sceglie di tornare a puntare su questo titolo con uno spin-off che riprende la storia e la ambienta negli anni '90, esattamente a 20 anni di distanza dall'originale. Le due serie saranno collegate tra loro con i personaggi di Red e Kitty, interpretati da Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp che tornano in questo nuovo titolo della piattaforma di streaming e continueranno a raccontare una nuova generazione di ragazzi tra "sesso, droga e rock n roll". Va sottolineato, però, che non si tratta del primo spin-off della serie. Nel 2002, infatti, Fox aveva provato a lanciare That's 80s Show, ambientandola nella San Diego degli anni '80 ma l'esperimento non ebbe grande successo. La stessa cosa è accaduta per il remake inglese della serie.

That's 90s Show: chi ci sarà del cast originale

Per quanto riguarda il nuovo cast di attori di That's 90s Show non abbiamo ancora conferme se non quelle di Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp ma siamo sicuri che Netflix ci regalerà delle sorprese con qualche possibile cameo dei vecchi attori nel reboot. Per quanto riguarda, invece, i creatori dello spin-off ritroviamo Bonnie Turner e Terry Turner, i creatori della serie originale, sceneggiatori e produttori esecutivi insieme alla figlia Lindsey Turner. Lo showrunner è, invece, Gregg Mettler.

Quando esce That's 90s Show su Netflix

Per ora non abbiamo ancora nessuna certezza sulla possibile data di uscita su Netflix di That's 90s Show ma possiamo immaginare di poter tornare a vedere la nuova versione di questa serie già dal prossimo anno.