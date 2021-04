The Crown 5: continua su Netflix il racconto della vita dei reali inglesi. Cosa sappiamo sulla nuova stagione

Dopo la pubblicazione su Netflix degli episodi della quarta stagione che hanno introdotto il tanto atteso personaggio di Diana, The Crown si prepara a tornare sulla piattaforma di streaming con nuovi e intriganti episodi. La quinta stagione della serie sulla vita dei reali inglesi, infatti, si prepara a debuttare con nuove storie sempre più vicine alla nostra contemporaneità. Dal 2016, infatti, quando la serie, per mano di Peter Morgan, ha fatto il suo debutto su Netflix, la serie ha ottenuto un successo di pubblico sempre maggiore ottenendo, inoltre, innumerevoli riconoscimenti tra cui 7 Golden Globes (di cui 4 solo quest'anno) e 3 Emmy e, inoltre, è una delle serie tv più costose della piattaforma di streaming con un costo di produzione che si aggira intorno ai 100 milioni di dollari solo per la prima stagione. Ma cosa sappiamo finora della nuova e attesissima quinta stagione di The Crown? Scopriamolo insieme in questo approfondimento.

The Crown 5: tutto quello che sappiamo finora

Una cosa è certa: non vedremo gli episodi di The Crown 5 prima del 2022. La ragione di questo ritardo nella produzione è dovuta al fatto che la casa di produzione si sta prendendo una pausa tra le riprese per i cambiamenti nel cast della serie. Tra le new entry nel cast di The Crown 5, infatti, troviamo diversi nuovi personaggi tra cui un nuovo volto per la regina Elisabetta che dopo essere stata interpretata nelle sue diverse fasi della vita prima da Claire Foy e poi Olivia Colman ora sarà rappresentata da Imelda Staunton (Harry Potter). Il volto della regina, però, non è l'unico a cambiare. Anche gli altri membri della famiglia come Diana, il principe Carlo e molti altri ancora saranno interpretati da nuovi attori, più idonei all'età nel quale si trovano i personaggi nel racconto. Ma entriamo più nel dettaglio del cast per scroprire tutti i nuovi personaggi del cast.

Il nuovo cast di The Crown 5

Imelda Staunton: Regina Elisabetta II

Jonathan Pryce: Principe Philip, Duca di Edinburgo

L'attore rimpiazzerà Tobias Menzies, suo collega in Game of Thrones. Pryce è inoltre conosciuto dal pubblico per il suo ruolo di cattivo in Tomorrow Never Dies e, più recentemente, per essere stato il volto di Papa Francesco nella serie Netfli I due papi.

Lesley Manville: Principessa Margaret

Lesley subentrerà al posto di Helena Bonham Carter e di Vanessa Kirby che prima di lei avevano fatto un eccellente lavoro nei panni della principessa Margaret. Manville è conosciuta per il suo ruolo della fata nel live-action Disney di Maleficent e nel film Maleficent: regina del male.

Dominic West: Principe Carlo

Dopo The Affair e innumerevoli altre prove della sua bravura da attore, Dominic West approda a The Crown nei panni del principe Carlo, dopo l'attore Josh O’Connor, per una grande sorpresa dei fan. Siamo sicuri che non ci deluderà.

Elizabeth Debicki: Principessa Diana

Dopo la performance memorabile di Emma Corrin sarà Elizabeth Debicki a vestire i panni della principessa Diana adulta. L'attrice è già nota ai fan per il suo ruolo di Ayesha in Guardians of the Galaxy 2.

Quali eventi storici coprirà la nuova stagione di The Crown?

Siamo negli anni '90, senza dubbio uno dei periodi più impegnativi per la regina Elisabetta e il suo regno. La stessa regina ha definito il 1992 come "annus horribilis" dovuto a tutti gli scandali della famiglia reale e ai disaccordi politici. Proprio in questo anno, infatti, tre dei quattro figli della regina si separarono o divorziarono, primi tra tutti il principe Carlo e la principessa Diana. E tra le varie discordie, la fama dei reali che subiva un crollo e molte avversità, nel 1997 la famiglia dei reali inglesi subì una delle perdite peggiori nel corso degli anni: l'inaspettata morte di Lady Diana a Parigi per un incidente automobilistico. Tra tutti gli eventi che saranno parte della stagione 5 di The Crown, ecco i principali:

Il divorzio del Principe Andrew

Il divorzio della principessa Anna

L'incendio al castello dei Windsor

La separazione/divorzio di Carlo e Diana

La denuncia della regina al giornale The Sun

La morte della principessa Diana

Tony Blair come Primo Ministro

The Crown 6: ci sarà un ulteriore continuo della serie Netflix?

Dopo essere stata rinnovata per una quinta stagione, i produttori della serie avevano annunciato che sarebbe stata anche l'ultima. Dopo alcuni mesi, però, Peter Morgan ha cambiato le carte in tavola annunciando, con un post su Twitter, il rinnovo della serie anche per una sesta (e ultima) stagione prevista per debuttare su Netflix nel 2023.