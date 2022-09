The Crown 5: svelata la data di uscita su Netflix

Netflix ha svelato la data di uscita della quinta stagione di The Crown. Dopo un'attesa di due anni da parte dei fan, in occasione di Tudum, l'evento globale dedicato al mondo delle serie Netflix, è stato svelato quando potremo tornare a vedere le vicende della vita dei reali inglesi. La serie britannica, già seguitissima, dopo la morte della regina è tornata subito in top 10 con un picco altissimo di visualizzazioni e siamo certi che anche la quinta stagione che presto debutterà sul catalogo del colosso dello streaming, le views saranno alle stelle. Ma prima di scoprire qual è la data di uscita di The Crown 5, vediamo cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo capitolo di serie.

The Crown 5: cosa aspettarsi dalla nuova stagione

La nuova stagione di The Crown è ambientata negli anni '90 e vedrà tra i protagonisti Carlo e Diana il cui matrimonio, ormai, è sempre più alla deriva. Ci sarà, inoltre, il primo ministro John Major, accolto dalla Regina ma questa dovrà affrontare anche altre questioni familiari come la separazione tra il principe Andrea e Sarah Ferguson e il matrimonio della principessa Anna con Timothy Laurence della Royal Navy. In più, verrà affrontato anche l'incendio del castello dei Windsor nel 1992, anno definito dalla stessa Regina "horribilis" e, questa stagione della serie, affronterà anche la scomparsa di Lady D. in quel terribile incidente a Parigi in cui perse la vita.

Chi c'è nel cast di The Crown 5

Il cast di The Crown è sempre in evoluzione e in questa stagione troviamo Imelda Staunton nei panni della Regina Elisabetta II, Dominic West come il principe Carlo, Elizabeth Debicki come Diana, Jonathan Pryce sarà Filippo e Johnny Lee Miller, il primo ministro John Mayor.

Quando esce The Crown 5 su Netflix

I nuovi episodi della quinta stagione di The Crown faranno il loro debutto sulla piattaforma di streaming a partire dal 9 novembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.