The Handmaid's Tale 4: rivelata la data di uscita con il teaser della nuova stagione

Tornano i primi piani di Elisabeth Moss e torna The Handmaid's Tale. Dopo l'estenuante attesa per i nuovi episodi della quarta stagione della serie, bloccata nelle riprese a causa della pandemia, ecco che arriva il primo teaser ufficiale che rivela le prime immagini e la data di uscita di The Handmaid's Tale 4.

"We fight". È così che la voce di Elisabeth Moss, nei panni di June, torna a farsi sentire nelle immagini del teaser che preannuncia una serie in cui il tema di "libertà" la farà da padrone insieme alla lotta sociale per ottenerla. Tra azione, guerre, soprusi e tanta rabbia la stagione quattro dell'acclamatissima serie vincitrice di Emmy e tratta dal romanzo di Margaret Atwood sembra porsi sullo stesso livello emozionale e profondo di sempre e si prepara, ancora una volta, a tenere il pubblico incollato allo schermo.

The Handmaid's Tale 4: nuovi episodi distribuiti settimanalmente

La serie distopica di Bruce Miller sarà composta da un totale di 10 nuovi episodi di cui i primi 3 saranno distribuiti dalla piattaforma Hulu tutti insieme, mentre, i restanti 7 saranno pubblicati uno alla settimana, proprio come accadde con le vecchie stagioni.

Come ci eravamo lasciati alla fine della terza stagione?

È passato circa un anno e mezzo dall'uscita della terza stagione di The Handmaid's Tale. Dove ci eravamo lasciati nella trama? Con la fuga, organizzata da June, di un gruppo di bambini insieme a delle Marthas e altre ancelle su un aereo diretto in Canada, stato dove la libertà delle donne è ancora presente. June, il personaggio interpretato da Elisabeth Moss, però, è rimasta a Gilead per promuovere una nuova insurrezione e distruggere il sistema dall'interno anche se, alla fine della stagione 3 resta ferita. Nei nuovi episodi assisteremo alla lotta di June per la libertà delle donne nella società maschilista e anacronistica creata negli Stati Uniti con una guerra di resistenza per distruggere il regime.

The Handmaid's Tale 4: il teaser ufficiale

The Handmaid's Tale 4: quando esce

Come appare nel teasr ufficiale della quarta stagione di the Handmaid's Tale, i nuovi episodi verranno pubblicati sulla piattaforma di streaming Hulu il prossimo 28 aprile e noi non stiamo davvero più nella pelle!

Ci sarà una stagione 5 per The Handmaid's Tale?

L'annuncio sulla conferma di un continuo della serie distopica più amata e rivoluzionaria degli ultimi anni è dello scorso dicembre. The Handmaid's Tale, infatti, è stata già rinnovata per una quinta stagione quindi, se la guerra inizierà ora, tenetevi pronti perché non finirà molto presto!