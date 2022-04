The Handmaid's Tale 5: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

Arrivano i primi rumors sulla stagione cinque di The Handmaid's Tale, la serie Hulu con Elisabeth Moss adattamento del romanzo distopico di Margaret Atwood degli anni '80 le cui riprese sono in corso attualmente a Toronto. Dopo il successo del quarto capitolo di serie, andato in onda lo scorso anno, iniziano a trapelare le prime notizie sulla quinta e attesissima stagione che vedrà il ritorno di June, Serena, Aunt Lydia e tutti gli altri personaggi della serie sul piccolo schermo per nuove storie di donne, madri e vittime di una violenza apparentemente inimmaginabile ma sempre più vicina ai giorni nostri. Ma di cosa parlerà The Handmaid's Tale 5, chi ci sarà nel cast e quando potremo trovare i suoi episodi online? Scopriamolo insieme!

The Handmaid's Tale 5: le new entry e le conferme del cast

Inziamo con il cast. Oltre alla veterana Elisabeth Moss le novità di questa stagione sono l'ingresso di Christine Ko (Dave) nel cast fisso della serie. La Ko interpreterà il ruolo molto importante, quello di Lily, una rifugiata di Gilead e leader del movimento di resistenza in Canada. Lily è una ex Martha riuscita a scappare da Gilead piena di grinta e di risorse utili per abbattere una volta per tutte questa violenta Repubblica che ha devastato la libertà delle donne degli Stati Uniti.

The Handmaid's Tale: cosa accadrà nella nuova stagione

La quinta stagione di The Handmaid's Tale inizierà da dove era stato interrotto il racconto, con June e le sue colleghe ancelle fuggite in Canada e sfuggite alla mano di Fred Waterford, catturato insieme a sua moglie Serena e tenuto in custodia in Canada. Nel finale della quarta stagione vediamo June uccidere a sangue freddo Fred che perde la vita per i violenti colpi di pietre e calci del gruppo di ragazze che per sua volontà erano state costrette a diventare ancelle. Così, dalla ragione le ragazze passano al torto macchiandosi di omicidio e facendo fuori uno dei personaggi principali della serie inetrpretato da uno straordinario Joseph Fiennes.

Bruce Miller, showrunner della serie, ha anticipato a The Hollywood Reporter che la morte di Fred è un bel puntodi partenza per spingere le cose in diversi modi. Da una parte c'è June che potrebbe andare in prigione anche se potrebbe anche farla franca non avendo nessun testimone se non le sue complici. E poi c'è questo gesto che potrebbe da un lato ispirare le ancelle alla ribellione e dall'altro infangare la loro immagine agli occhi di tutti.

Quando esce The Handmaid's Tale 5

Considerato che la nuova stagione è ora in fase di riprese possiamo immaginare di poter vedere i nuovi episodi della serie tra quest'estate e la fine del 2022.