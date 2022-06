The Handmaid's Tale 5: annunciata la data di uscita della nuova stagione

Fan di The Handmaid's Tale al rapporto! Dopo la news dell'uscita dal cast di Alexis Bledel arriva finalmente una bella notizia. Hulu ha finalmente annunciato la data d'uscita della quinta e attesissima stagione della serie tratta dai romanzi distopici di Margaret Atwood. La serie che vede Elisabeth Moss nei panni di June Osborne in una lotta contro la violenza sulle donne e una società patriarcale dove gli uomini riducono le donne a meri contenitori sforna-figli, tornerà prima del previsto per grande sorpresa dei fan che attendono da più di un anno l'uscita della nuova stagione. A rivelare la data di uscita dei nuovi episodi di The Handmaid's Tale 5 è stata la stessa piattaforma di streaming, attraverso i suoi canali social, che ha accompagnato una foto inedita di Elisabeth Moss tratta dalla nuova stagione della serie con la data di uscita ufficiale dei nuovi episodi.

Cosa dobbiamo aspettarci da The Handmaid's Tale 5

The Handmaid's Tale 5 riprenderà il racconto da dove era stato lasciato, con June e le sue colleghe ancelle fuggite in Canada e sfuggite alla mano di Fred Waterford, catturato insieme a sua moglie Serena e tenuto in custodia in Canada. Nel finale della quarta stagione June si era macchiata di un crimine uccidendo a sangue freddo Fred con violenti colpi di pietre e calci sferrati dall'ex ancella e dalle altre ragazze vittime di violenza. Così, dalla ragione le ragazze passano al torto diventendo omicide di uno dei personaggi principali della serie, Fred, inetrpretato da Joseph Fiennes.

Bruce Miller, showrunner della serie, ha anticipato a The Hollywood Reporter che la morte di Fred è un bel puntodi partenza per spingere le cose in diversi modi. Da una parte c'è June che potrebbe andare in prigione anche se potrebbe anche farla franca non avendo nessun testimone se non le sue complici. E poi c'è questo gesto che potrebbe da un lato ispirare le ancelle alla ribellione e dall'altro infangare la loro immagine agli occhi di tutti.

Quando esce The Handmaid's Tale 5 su Hulu

La quinta stagione di The Handmaid's Tale 5 debutterà sulla piattaforma di streaming Hulu il prossimo 14 settembre 2022.