Su Netflix arriva un nuovo crime drama, è The Serpent. Annunciata data di uscita e trailer

The Serpent è il nuovo titolo originale Netflix che mette sul piccolo schermo la storia vera del killer Charles Sobhraj. La piattaforma di streaming digitale decide di puntare su un nuovo crime drama di 8 episodi basato su fatti realmente accaduto negli anni '70 che vede protagonsiti dove Sobhraj, insieme alla fidanzata Marie-Andrée Leclerc. L'uomo, infatti, diventa il sospettato principale per una serie di crimini di giovani viaggiatrici occidentali nell'hippie trail del sud asiatico e sarà il diplomatico olandese a Bangkok, Marie-Andrée Leclerc a investigare sui suoi presunti crimini. La serie è stata scritta da Richard Warlow e Toby Finlay, ha come produttori esecutivi Warlow, Shankland, Preethi Mavahalli, Lucy Richer e Damien Timmer per la Mommoth Screen e Stephen Smallwood come produttore. The Serpent ha già debuttato in Inghilterra lo scorso gennaio 2021 e si prepara a entrare nel catalogo di Netflix anche negli altri Paesi.

Il cast di The Serpent

Il cast della serie è composto da Tahar Rahim nei panni del killer Charles Sobhraj, Jenna Coleman che interpreterà la sua fidanzata, Billy Howle, invece, vestirà i panni del diplomatico e, tra gli altri attori presenti nella serie Netflix ci saranno anche Ellie Bamber, Amesh Edireweer e Tim McInnerny.

The Serpent: trailer ufficiale

The Serpent: data di uscita su Netflix

La data di uscita di The Serpent su Netflix è fissata per il prossimo 2 aprile 2021.