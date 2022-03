The Umbrella Academy 3: ecco quando uscirà la nuova stagione su Netflix

Netflix ha finalmente svelato la data di uscita della terza stagione di The Umbrella Academy. A rivelare ai fan della serie il giorno esatto di pubblicazione della nuova stagione della serie basata sulla saga di fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá è stato il creatore del superhero drama Steve Blackman che, durante il festival South by Southwest (SXSW) di Austin ha dichiarato quando i nuovi episodi sarebbero usciti in streaming sul catalogo di Netflix. A confermare questo annuncio è stata anche la pubblicazione da parte di Netflix di un primissimo teaser del capitolo 3 di The Umbrella Academy. Nel video, infatti, abbiamo un piccolo assaggio di quello che sarà lo scontro tra i fratelli Hargreeves da un lato e i membri della misteriosa accademia Sparrow Academy, dall'altro.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire qualcosa in più su questo nuovo capitolo di serie.

Qui il primo teaser Netflix di The Umbrella Academy 3

The Umbrella Academy 3: di cosa parlerà la nuova stagione

La terza stagione di The Umbrella Academy riprenderà il racconto lasciato in sospeso alla fine della seconda con i fratelli Hargreeves tornati nel presente dopo essere stati per un periodo nella Dallas degli anni '60. Proprio in questo lasso di tempo del passato, infatti, hanno fatto evitato un pericolosissimo disastro nucleare che avrebbe portato a una vera e propria Apocalisse. Una volta tornati a casa si sono, però, resi conto che le cose erano cambiate trovandosi davanti ai membri di una nuova misteriosa accademia chiamata la Sparrow Academy guidata da Ben, il fratello che embrambi consideravano morto. A rendere ancora più accattivante la narrazione ci sarà una nuova entità che scatenerà ancora una volta il caos nell'universo della serie e l'Umbrella Academy dovrà cercare di collaborare con la Sparrow per rimettere le cose a posto e ristabilire un equilibrio.

Quando esce The Umbrella Academy 3

Sarà possibile trovare online i nuovi episodi della terza stagione di The Umbrella Academy su Netflx a partire dal prossimo 22 giugno.