The Walking Dead 11: rivelata la data di uscita del gran finale di serie con un nuovo teaser

The Walking Dead sta per tornare e anche prima di quanto potessimo aspettarci!. La data di uscita degli utlimi episodi del season finale della serie sul mondo apocalittico dominato dagli zombie, è stata annunciata, con un nuovo teaser, durante la messa in onda dell'ultima puntata della decima stagione della serie che, recentemente era stata ampliata con ulteriori 6 episodi girati durante la pandemia. A stupire i fan è stato il fatto che i nuovi episodi di The Walking Dead saranno lanciati prima del previsto e cioè questa estate, due mesi in anticipo rispetto al consueto debutto di ottobre, in concomitanza della festa di Halloween. Il primo episodio del gran finale della serie tratta dal libro di fumetti di Robert Kirkman uscirà, quindi, il prossimo 22 agosto, sul canale americano AMC e, in Italia, sarà trasmesso dal canale Fox di Sky.

The Walking Dead 11: cosa sappiamo sull'ultima stagione della serie

The Walking Dead 11 sarà costituita da 24 episodi in totale e andrà in onda da questo agosto e fino alla fine del 2022, anche se, è già previsto uno spin-off di serie con Norman Reedus e Melissa McBride di cui per ora non si hanno molti dettagli. La showrunner della serie, Angela Kang, dichiara che nell'ulticesima, e ultima, stagione di The Walking Dead vedremo più zombie, molta azione e tante nuove storie intriganti che terranno gli spettatori incollati allo schermo in attesa di scoprire come si concluderà una serie amatissima e durata ben 11 anni.

L'annuncio che l'undicesima stagione sarebbe stata l'ultima risale allo scorso settembre quando il canale americano AMC ha dichiarato al pubblico che dopo una discussione su una possibile dodicesima stagione di serie si è giunti alla conclusione di chiudere la storia con un'ultima stagione espansa. Le ragioni che hanno portato a prendere questa decisione sono di natura commerciale. Lo zombie-drama, infatti, resta sì una delle serie più viste ma il suo successo odierno non ha mantenuto i livelli del periodo di splendore della serie, arrivando a toccare, di recente, il picco minimo di audience.

The Walking Dead 11: il teaser