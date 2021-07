The Witcher 2: Netflix annuncia a sorpresa la data di uscita della nuova stagione

The Witcher 2

È un grande giorno questo per i fan di The Witcher! Netflix, infatti, ha finalmente annunciato la data di uscita ufficiale della seconda stagione durante il WitcherCon, il primo evento virtuale di Netflix e CD Projekt Red dedicato ai fan e all'universo di The Witcher. L'attesissima notizia sulla serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è stata annunciata durante il panel "Carte del Destino del WitcherCon, insieme ai membri del cast Anya Chalotra, Freya Allan, Mimî M Khayisa e Paul Bullion, e alla showrunner e produttrice esecutiva Lauren Schmidt Hissrich.

In questo annuncio, a sorpresa, è stato svelato anche il teaser art della seconda stagione, con Geralt di Rivia (Henry Cavill) e Ciri, la principessa di Cintra (Freya Allan), che ha segnato solo l'inizio di ciò che deve ancora essere annunciato durante il WitcherCon.

La trama di The Witcher 2

Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

The Witcher 2: la data di uscita ufficiale

La seconda stagione di The Witcher 2 debutterà su Netflix il 17 dicembre 2021 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

La diretta del WitcherCon è disponibile al seguente indirizzo youtube https://www.youtube.com/ netflix o twitch https://www.twitch.tv/netflix.

Il poster ufficiale di The Witcher 2