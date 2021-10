Rick e Morty 5: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione del cartone Netflix

Appassionati di serie animate ma soprattutto dello strampalato e coloratissimo mondi di Rick e Morty preparatevi perché il cartoon Netflix sta per tornare. La serie, ideata da Justin Roiland e Dan Harmon sta per rilasciare i suoi nuovi episodi della quinta stagione e sono tante le novità e le avventure che lo scienziato sociopatico e suo nipote hanno in serbo per il suo pubblico. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo, finora, su Rick e Morty 5.

Rick e Morty 5: la trama della nuova stagione

Rick e Morty sta per tornare su Netflix per raccontare nuove storie al di là dell'immaginario comune e trsportare gli spettatori in mondi immaginari e futuri fantascientifici. Ma di cosa parlerà la quinta stagione della serie? Iniziamo con il dire che il network americano Adult Swim ha rinnovato la serie per altri 70 episodi prima del debutto della quarta stagione e questo preannuncerebbe il progetto di dieci stagioni da 10 episodi l'una. Per quanto riguarda la trama le anticipazioni non sono molte, dopotutto ogni episodio è un mondo a sé e contribuisce alla creazione di una serie antologica nata come una sorta di parodia di Ritorno al Futuro, anche se c'è un fil rouge di sottofondo. Quindi, per farsi un'idea di cosa ci aspetta si può solo aspettare l'uscita della quinta stagione e dare un'occhiata al trailer.

Qui il trailer di Rick e Morty 5

I personaggi e i doppiatori di Rick e Morty 5

I personaggi principali della quinta stagione di Rick e Morty sono gli stessi degli altri capitoli della serie Netflix. Nella trama della stagione 5, infatti, ritroveremo Rick Sanchez, con la voce italiana di Christian Iansante; Morty Smith, con quella di David Chevalier; Summer Smith, doppiata da Ughetta d’Onorascenzo; Beth Sanchez, da Antonella Baldini e Jerry Smith con la vice di Fabrizio Russotto.

Rick e Morty 5: quando esce su Netflix

Sarà possibile vedere la stagione 5 di Rick e Morty sul catalogo Netflix a partire dal 22 ottobre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.