Virgin River 4: tutto quello che sappiamo dalla data di uscita alle anticipazioni

Netflix annuncia la data di uscita di Virgin River 4. La nuova stagione della serie romantica della piattaforma di streaming torna prima del previsto per dare risposte a quel cliffhanger che ha lasciato tutti a bocca aperta alla fine della terza stagione. La serie tratta dai romanzi rosa di Robyn Carr, inoltre, è già stata rinnovata per una quinta stagione ma entriamo più nel dettaglio per scoprire qualche anticipazione sulla trama di Virgin River 4 e suquando potremo trovare i nuovi episodi della serie su Netflix.

Come ci eravamo lasciati alla fine di Virgin River 3

La terza stagione di Virgin River si era conclusa con un cliffhanger che aveva lasciato gli spettatori a bocca aperta: i due protagonisti della storia, Mel e Jack che dopo essersi ritrovati dopo una pausa decisono di andare in montagna per stare un po' insieme. Ognuno dei due, però, nasconde un segreto all'altro e il primo a rivelarlo è Jack che, si inginocchia e chiede a Mel di sposarlo. A questo punto, però, la tensione sale ancora di più perché la stessa Mel, rivela a Jack di essere incinta. Ma non è finita qui, la donna, infatti, dichiara al suo fidanzato che non è sicura che lui sia il padre del bambino. Il presunto altro padre, infatti, potrebbe essere il suo ex marito morto, Mark, con cui Mel aveva effettuato l'inseminazione artificale in precedenza, andando a Los Angeles qualche giorno prima, dal momento che Jack non voleva ulteriori figli.

Cosa sappiamo sulla nuova stagione di Virgin River

Una cosa è certa, secondo quando anticipa Netflix la quarta stagione di Virgin River partirà positivamente nonostante il dramma e anche se Mel non sa ancora di chi sia suo figlio (se di Mark o Jack) inizia la stagione con un senso di ottimismo per il fatto di essere finalmente madre. Jack, invece, sente un senso di tormento per questa situazione e soprattutto per l'idea di paternità e tutto si complicherà ancora di più a causa dell'arrivo di un nuovo e attraente dottore che non vede l'ora di creare una famiglia tutta sua. Poi c'è Hope che dopo l'incidente sembra proprio che si rimetterà in sesto senza perdere la vita anche se subirà effetti psicologici persistenti per la lesione cerebrale che condizioneranno non solo lei ma anche il rapporto con Doc. E, infine, Brie farà di tutto per provare l'innocenza dell'uomo che ama, Dan, anche se si ritroverà in uno stretto rapporto con Mike. Preacjer inizierà una nuova relazione e continuerà la relazione complicata tra Ricky e Lizzie.

Quando esce Virgin River 4 su Netflix

I nuovi episodi di Virgin River 4 faranno il loro debutto sulla piattaforma di streaming il prossimo 20 luglio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.