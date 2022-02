Cosa sappiamo finora su Virgin River 4

Fan di Virgin River all'appello, è arrivato il momento di fare un recap su tutto quello che sappiamo finora sulla quarta stagione della serie Netflix con Alexandra Breckenridge e Martin Henderson. Cosa accadrà nella vita della giovane ostetrica trasferita nella piccola cittadina nel Nord della California? Tra drammi amorosi, figli inaspettati, tradimenti, separazioni e riconciliazioni la trama di Virgin River è sempre piena di colpi di scena ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutte le novità dell'attesissima quarta stagione.

Le new entry nel cast di Virgin River 4

A ottobre 2021 Netflix ha annunciato l'arrivo di due nuovi personaggi nel cast di Virgin River 4. Si tratta di Mark Ghanimé che interpreterà il dottor Cameron Hayek, il nuovissimo medico di Virgin River dall'aspetto affascinante, con un intelletto fine e un sorriso ammaliante. Cameron entrerà nel piccolo mondo di Virgin River sconvolgendo gli equilibri della città. Altra new entry del cast nella quarta stagione è Kai Bradbury che interpreterà Denny Cutler, il nipote scomparso di Doc. Denny arriva con un segreto nonostante le migliori intenzioni di riaccendere una relazione con suo nonno.

Cosa aspettarsi da Virgin River 4

La grande novità di Mel nella stagione 4 di Virgin River è che è incinta anche se il vero padre del bambino deve ancora essere rivelato. Si pensa verrà svelato entro la fine della nuova stagione. Il futuro di Brady, inoltre, sembra essere in pericolo dato che è stato arrestato per aver sparato a Jack alla fine della seconda stagione. Tra le altre cose ci sarà anche il ritorno di Hope dopo la sua assenza nella stagione 3 a causa del Covid. È stato anche confermato che Lynda Boyd tornerà per la stagione 4 sotto forma di flashback e anche Daniel Gillies farà di nuovo capolino nella trama di Virgin River. Lui stesso, infatti, ha dichiarato che "la buona notizia dell'essere il marito morto è che puoi apparire in qualsiasi momento".

Quando esce su Netflix Virgin River 4

Non c'è ancora una data esatta per l'uscita di Virgin River 3 ma possiamo immaginare di poter vedere i nuovi episodi della serie tra il secondo e il terzo trimestre del 2022.