Quando esce la seconda parte di You 4 su Netflix?

I primi episodi di You 4 sono appena debuttati su Netflix pronti a essere scorpacciati dai numerosissimi fan di questo thriller con Penn Badgley. Dopo una lunga attesa, infatti, questa serie di grande successo è tornata su Netflix con una nuova stagione che, però, andrà in onda divisa in due parti che debutteranno in due momenti separati. Ma se i primi cinque episodi di You 4 sono già sul catalogo della piattaforma di streaming, quando usciranno gli ultimi cinque? Quando potremo vedere come andrà a finire l'avventura europea di Joe e quale sarà il cliffhanger di fine stagione? Scopriamolo insieme.

La trama di You 4

Nella nuova stagione di You, dopo aver inscenato la sua morte tagliandosi due dita dei piedi e appiccando il fuoco nella sua casa, Joe è scappato in Europa con una nuova identità, quella di Johnatan. Ptima a Parigi e poi a Londra dove ha iniziato una nuova vita come professore di letteratura. Per fuggire da un passato difficile, Joe cambia identità e si ritrova, inaspettatamente, a giocare il ruolo di detective quando scoprirà che a Londra potrebbe essere l'unico assassino.

Quando esce You 4, parte 2

Gli ultimi cinque episodi di You 4 faranno il loro debutto su Netflix il prossimo 9 marzo 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.