Young Royals è il nuovo teen drama Netflix a metà tra Elite e The Crown. Ecco cosa dobbiamo aspettarci

Esce domani, 1 luglio, sul catalogo Netflix con gli episodi della prima stagione e già sta facendo parlare di sé. Young Royals è la nuova serie svedese della piattaforma di streaming basata sulla vita del giovane principe Wlhelm, erede al trono di Svezia. Un po' The Crown e un po' Elite, questo teen drama è pronto a debuttare sul servizio di streaming e a conquistare la critica italiana, oltre che quella straniera che ha già recensito la serie con commenti positivi. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa dobbiamo aspettarci da questa serie creata da Lisa Ambjorn (Sjukt' e 'Sommaren 85) e interpretata da Edvin Ryding, Omar Rudberg, Malte Gardinger e Pernilla August.

Young Royals: cosa aspettarci dal nuovo teen drama di Netflix

A guidare la narrazione c'è il principe Wilhelm, erede al trono di Svezia, un giovane ragazzo mandato a studiare nel prestigioso collegio privato che dovrebbe fornirgli la formazione adeguata per la sua futura carriera reale. In quest'atmosfera altolocata e privilegiata, il ragazzo avrà modo di scoprire chi è e cosa vuole davvero dalla sua vita. Oltre ai propri sogni, però, dovrà scontrarsi con i doveri imposti dal ruolo che ricopre per discendenza e si ritroverà in un bivio dove da un lato ci sono le responsabilità istituzionali della sua famiglia e, dall'altro, l'amore che sembrerebbe portarlo in tutt'altra direzione. Quale strada prenderà Wihelm? Deciderà di seguire il cuore o la testa? Le risposte le troveremo nei 6 episodi della serie tv che da un lato ricorda Elite ma a differenza della serie spagnola lascia da parte l'aspetto crime e investigativo dando, invece, spazio al conflitto tra sentimenti e doveri e, sotto questo aspetto, la serie si avvicina più a un altro grande colosso Netflix, The Crown.

Il trailer di Young Royals

Cosa dice la critica straniera su questa serie

A dare un primo commento su Young Royals c'è la critica straniera che ha speso belle parole nei confronti del cast e della rappresentazione della contrapposizione tra vita istituzionale e vita privata. Recensita come soddisfacente, questa serie sembra promettere davvero bene ma ora, non ci resa che guardarla per farci una nostra opinione.

La serie è composta da un totale di 6 episodi della durata di 50 minuti l'uno disponibili sulla piattaforma di streaming a partire dalle 9.00 di mattina del primo luglio in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.