Queen Charlotte, tutto quello che sappiamo sullo spin-off di Bridgerton

Bridgerton ha ottenuto uno spin-off che sarà incentrato sul personaggio della Regina Charlotte. Questa nuova serie Netflix, infatti, approfondirà l'affascinante personaggio che abbiamo già imparato a conoscere e apprezzare in tutte e due le stagioni di Bridgerton. Ma cosa sappiamo finora su questo spin-off? Quale epoca storica racconterà e come sarà legato alla serie principale da cui è tratto? Iniziamo con il dire che questo spin-off sarà una serie limitata, progettata, quindi, per durare una sola stagione, al contrario di Bridgerton che, finora, è stata rinnovata fino a una quarta stagione e molto probabilmente lo sarà ancora a lungo. Come prequel, Queen Charlotte riavvolgerà l'orologio e ci racconterà la storia di come la regina Charlotte è diventata il personaggio iconico che vediamo in Bridgerton.

"Molti spettatori non avevano mai conosciuto la storia della regina Charlotte prima che Bridgerton la portasse al mondo - ha detto Bela Bajaria di Netflix (responsabile della TV globale) - e sono entusiasta che questa nuova serie amplierà ulteriormente la sua storia e il mondo di Bridgerton".

Oltre alla sola Queen Charlotte, sono in fase di sviluppo anche altri progetti di Bridgerton grazie a un accordo esteso con Netflix come esperienze di realtà virtuale, un videogioco e altri eventi di persona.

Chi c'è dietro Queen Charlotte?

Tenetevi pronti perché Shonda Rhimes sarà la scrittrice principale dello show ed è la prima volta che Shonda in persona viene coinvolta nella sceneggiatura in quanto, con Bridgerton, fungeva solo da produttrice, quindi possiamo aspettarci una trama in pieno stile Rhimes piena di colpi di scena e con un racconto che mette in primo piano le donne in tutte le loro sfaccettature. Betsy Beers e Tom Verica saranno, invece, i produttori dello spin-off e sono già noti per aver collaborato con Shonda in altre produzioni come Bridgerton e progetti non Netflix, tra cui Grey's Anatomy e How To Get Away with Murder.

Cosa aspettarsi dallo spin-off di Bridgerton, Queen Charlotte

La longline di Queen Charlotte recita così: “Una serie prequel limitata basata sulle origini di Queen Charlotte che sarà incentrata sull'ascesa e sulla vita amorosa di una giovane Charlotte. Lo spin-off racconterà anche le storie della giovane Violet Bridgerton e Lady Danbury".

Il titolo della serie prequel non è stato ancora confermato, ma tutte le fonti di produzione si riferiscono alla serie con il titolo Queen Charlotte anche se potrebbe essere solo un titolo provvisorio. Tra le altre anticipazioni c'è il fatto che Lyn Paolo sarà costumista della serie limitata. Il suo lavoro ha vinto due Emmy in passato e ha collaborato in altre produzioni notissime come Scandal, The West Wing, Little Fires Everywhere e, più recentemente, nella serie Netflix Inventing Anna (anch'essa prodotta da Shonda Rhimes).

Per quanto riguarda la trama possiamo dire che Bridgerton è basata sulla storia reale, quindi, il personaggio della Regina Charlotte, esistito davvero, potrebbe essere ritratto ricordando alcuni aneddoti noti sulla sua vita. La regina in questione, infatti, sappiamo che si sposò solo 6 ore dopo aver incontrato il re dopo aver vissuto, come principessa, in Germania, Charlotte è stata una delle prime persone a riconoscere il grande talento di Mozart e ci si potrebbe concentrare anche sul fatto che Charlotte sia stata la prima regina di colore del Regno Unito, anche se questo argomento è piuttosto controverso e aveva sollevato polemiche già dall'uscita di Bridgerton.

Quando esce Queen Charlotte su Netflix

Non c'è ancora una data di uscita ufficiale dello spin-off di Bridgerton ma possiamo immaginare di poterlo vedere su Netflix nel 2023, magari dopo l'uscita della terza stagione della serie originale.