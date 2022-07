Quella notte infinita 2 ci sarà? Tutto quello che sappiamo finora

Ha appena fatto il suo debutto su Netflix con sei avvincenti episodi in grado di tenere chiunque incollato allo schermo. Stiamo parlando di Quella notte infinita, il nuovo thriller psicologico di Netflix ambientato in un carcere psichiatrico in Spagna dove un gruppo di criminali, le guardie del penitenziario e la polizia lottano tra di loro in una lunghissima notte del 24 dicembre per cercare, ognuno, di salvarsi e ottenere i propri obiettivi che siano la salvezza, il riscatto di una figlia o la libertà. Intanto a muovere tutte le pedine del gioco è un serial killer, Simòn Lago un uomo agghiacciante in grado di uccidere a sangue freddo che manipola tutti, compreso il direttore del penitenziario. Questa serie ha sorpreso tutti per la sua qualità e la bellissima scelta di personaggi vividi, reali, imperfetti e per questo interessanti ma, dopo quel finale sconvolgente della prima stagione, ci sarà un continuo della serie? Quella notte infinita 2 ci sarà? Ecco tutto quello che sappiamo finora.

Qual è la trama di Quella notte infinita

Monte Baruca e interrompe le comunicazioni con l'esterno. L'obiettivo: catturare un pericoloso serial killer di nome Simón Lago (Luis Callejo). Se le guardie lo consegnano, l'attacco si concluderà in pochi minuti. Ma il direttore del carcere Hugo (Alberto Ammann) si rifiuta di obbedire e si prepara a resistere.

Cosa è successo nel finale di stagione (spoiler)

Quella notte infinita finisce con un gran colpo di scena: la persona che sta aiutando il serial killer Simòn Lago e che ha ricattato Hugo rapendo sua figlia non è altro che un membro della sua famiglia, suo fratello. Nell'ultimo episodio vediamo Hugo riuscire a chiamare i rapitori di sua figlia ma, nonostante la chiamata, la ragazza avrà un attacco di cuore e morirà. In carcere, intanto, Simòn ottiene quello che vuole, spingendo Hugo a diventare un assassino e mettendo tutti contro tutti. Intanto arriva la polizia ma prima, Hugo, cerca di patteggiare con gli assalitori del carcere, anch'essi della polizia, per salvarsi a vicenda.

Quella notte infinita 2 ci sarà?

Per ora non abbiamo ancora dettagli sull'effettiva conferma di una seconda stagione di Quella notte infinita ma ci sono tutti i presupposti affinché venga rinnovata. La storia, dopotutto, è stata lasciata in sospeso e ha ancora tante risposte da dare. Bisognerà aspettare di vedere come sarà accolta dal pubblico nei primi giorni dalla messa in onda per avere notizie certe su una seconda stagione.