Quella notte infinita è la nuova serie Netflix di livello superiore e non vederla sarebbe un peccato

Quella notte infinita

Luglio è iniziato col botto su Netflix. Dopo la serie tedesca King of Stonks che ha sorpreso con il suo racconto ironico sul capitalismo, arriva un altro titolo di punta sulla piattaforma di streaming, un prodotto talmente ben fatto che non vederlo sarebbe un peccato. Stiamo parlando di Quella notte infinita, una nuova serie spagnola di sei episodi, con la regia di Oscar Pedraza e la straordinaria interpretazione di Luis Callejo e Alberto Ammann che analizza il concetto di "cattiveria" mostrando quanto sia labile la distinzione tra bene e male e quanto sia facile spostarsi dalla parte della vittima a quella del carnefice e viceversa. Il bello di questa serie è che si svolge in un'unica notta e in un unico luogo, un carcere psichiatrico e con un gruppo limitato di personaggi. Concentrandosi tutta in un solo posto, al chiuso, di notte, senza elementi esterni e "accessori" di troppo, questa serie è in grado di trascinare lo spettatore all'interno della storia e lo fa un po' alla volta, aggiungendo sempre quel tassello in più, al punto che, alla fine, ci si ritrova talmente coinvolti da non poter fare a meno di vedere come andrà a finire.

Bisogna ammettere che gli spagnoli sono dei maestri nella caratterizzazione dei personaggi e, così come accaduto in altre serie, da La casa di carta a Privacy, in Quella notte infinita sanno tirare fuori tutte le sfumature della psicologia delle persone, dal più bell'esempio di umanità al più basso atto di disumanità e il fatto di avere a che fare con dei personaggi con problemi mentali rende il racconto, e di conseguenza la riflessione da parte del pubblico, ancora più profonda.

Ogni personaggio di questa serie è talmente ben studiato e interpretato da sembrare reale nelle sue espressioni, nella sua fisicità, nel modo di porsi, di parlare, nelle decisioni che arriva a prendere, diventando, così, per lo spettatore, una persona vera e non un personaggio di finzione. Ed è un espediente perfetto, questo, per far affezionare il pubblico ai componenti di una storia sul piccolo schermo.

E poi c'è la trama che tiene sempre con il fiato sospeso, qualche piccolo flashback per contestualizzare, tre gruppi distinti per cui fare, a fasi alterne, il tifo: i carcerati, le guardie e la polizia e un personaggio chiave, enigmatico, inquietante quanto affacinante di cui non si riescono mai a capire le vere intenzioni, il serial killer Simòn Lago che muove tutti come pedine di un gioco.

Quella notte infinita è una serie di livello superiore, un titolo che deve essere guardato e a cui bisogna affezionarsi perchè dietro c'è un grandissimo lavoro di scenggiatura, recitazione e regia e dopo tante serie mediocri, finalmente è arrivato il momento di godersi un bello spettacolo.

Voto: 8 e mezzo

Qui il trailer di Quella notte infinita