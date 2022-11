Su Disney+ uscirà "Raffa", la docuserie sull'indimenticabile Raffaella Carrà

È passato più di un anno dalla sua morte, ma il suo ricordo non svanirà mai dalla memoria degli italiani (e non solo, visto che addirittura la BCE ha coniato delle monete con il suo volto).

Ma se mai ce ne fosse bisogno (e se non bastasse l'annuncio di una serie tv fiction ancora in fase progettuale), ci pensa Disney+ a produrre Raffa, una docuserie tv sull'immensa Raffaella Carrà.

Disney+ ha infatti annunciato oggi la produzione originale Raffa, la prima docu-serie dedicata a Raffaella Carrà, che ripercorrerà la straordinaria vita di una delle icone della cultura pop in tutto il mondo.

Quando esce Raffa su Disney+

Raffa, le cui riprese sono iniziate in questi giorni, sarà disponibile in tutto il mondo su Disney+ con 3 episodi da 1 ora, ma al momento non ci sono indicazioni particolari sulla sua uscita, anche se presumibilmente arriverà nel 2023.

La storia di Raffa: cosa vedremo nella docu-serie

La docuserie, prodotta da Fremantle, sarà diretta da Daniele Luchetti e scritta da Cristiana Farina con Barbara Boncompagni. Chi è Raffaella Carrà? Chi si nasconde dietro l'immagine della star italiana più famosa e amata all'estero, dietro i 60 milioni di dischi venduti, i successi televisivi, i film e le tournée internazionali?

Simbolo di libertà e di parità tra i sessi negli anni '70, regina della TV pubblica negli anni ‘80 e icona LGBTQ+ negli anni '90, Raffaella è un mito che supera ogni barriera culturale e generazionale e che il pubblico di tutto il mondo ha amato per oltre 50 anni.

Eppure, Raffaella è un mistero di cui nessuno possiede la chiave. Riservata per natura e gelosissima del suo privato, Raffaella è una donna che ha lottato per affermarsi in un mondo di uomini, ma anche una donna che ha amato e sofferto.

La docuserie ripercorrerà la vita pubblica e privata dell'artista, a partire dall'infanzia in Romagna segnata dall'abbandono del padre, fino al flirt "da copertina" con Frank Sinatra, i suoi due grandi amori, il rimpianto per una maternità mancata, moltissimi trionfi e qualche insuccesso, crisi e rinascite.

Raffa è prodotta da Gabriele Immirzi e Alessandro De Rita per Fremantle Italia in collaborazione con Fremantle Spagna. Regia di Daniele Luchetti. Scritta da Cristiana Farina con Barbara Boncompagni, Salvo Guercio e Carlo Altinier.