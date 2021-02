Raised by wolves: su Sky Atlantic i primi due episodi

Ridley Scott per la prima volta alla regia di una serie tv distopica e di grande impatto visivo, già rinnovata per una seconda stagione. In onda da lunedì 8 febbraio su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv

Fantascienza distopica, di grandissimo impatto visivo e in grado di affrontare temi importanti e attuali, dagli interrogativi sul senso stesso della vita agli estremismi religiosi e i conflitti che questi generano.

Da lunedì 8 febbraio su Sky Atlantic andrà in onda "Raised by wolves - Una nuova umanità", prima serie tv diretta da Ridley Scott (Blade Runner, Alien, Prometheus, The Martian) con un’ambiziosissima e spettacolare produzione sci-fi in dieci episodi. Le prime due puntate sono già disponibili on demand per i clienti extra mentre per gli abbonati Sky si potranno vedere ogni lunedì dalle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su Now tv. Nei primi due episodi le atmosfere dei più amati capolavori di fantascienza del premiato regista inglese tornano, più suggestive e minacciose che mai, in una serie, già rinnovata per una seconda stagione, prodotta sempre da Scott (sua la regia dei primi due episodi) e scritta dallo sceneggiatore di "Prisoners" Aaron Guzikowski, anche showrunner della serie.

La trama

"Raised by wolves" racconta di due androidi, Madre (Amanda Collin) e Padre (Abubakar Salim), fuggiti da una Terra devastata dalla guerra tra atei militanti e un ordine religioso di derivazione cristiana, quello dei Mitraici, per colonizzare il pianeta Kepler-22b. Gli androidi portano con sé embrioni umani con cui iniziare una nuova civiltà. Dodici anni dopo, solo un bambino, Campion, è sopravvissuto. Mentre le prospettive per il futuro della colonia appaiono cupe, i tre scopriranno che non sono gli unici rifugiati dalla Terra in questa parte dell'universo. Insieme a loro una colonia umana è sbarcata sul pianeta vergine. Tra loro membri dell’ordine religioso e atei, come Marcus, interpretato da Travis Fimmel (Vikings). Mentre la colonia umana minaccia di essere distrutta dalle differenze confessionali, gli androidi imparano che controllare le credenze degli esseri umani è un compito arduo e insidioso.

I personaggi

Amanda Collin è Madre, un potente androide da guerra noto come "Negromante", che è stato riprogrammato per crescere i bambini umani sul pianeta vergine, Kepler-22b, al fine di stabilire una civiltà atea. Oltre a insegnare ai suoi bambini come sopravvivere, Madre deve anche far sì che loro non credano nell’irreale, per assicurare che il pianeta vergine non sia sconvolto di nuovo dai contrasti religiosi. Desidera che la sua famiglia serva da nucleo per una colonia pacifica e tecnocratica - un nuovo inizio per l’umanità.

Abubakar Salim è Padre, un potente androide riprogrammato per proteggere e provvedere ai bambini umani sul pianeta vergine, Kepler-22b, al fine di stabilire una civiltà atea. La sua fedeltà a questo scopo e a Madre lo caratterizzano, è un androide meno complesso della sua compagna ma la sua saggezza e la sua pazienza lo rendono indispensabile al raggiungimento dell’obiettivo. Come un vero padre vorrebbe essere divertente, ma la presenza e l’affidabilità sono le qualità che lo contraddistinguono.

Winta McGrath è Campion, sesto e più giovane figlio nato da embrioni umani portati a Kepler-22b da Madre e Padre. L'unico sopravvissuto di quel gruppo. Protetto e educato da Madre e Padre, quando una navicella di umani sbarcherà sul pianeta vergine e verrà esposto alla questione religiosa per la prima volta nella sua vita, comincerà a domandarsi se i genitori sanno ciò che è meglio per lui.

Niamh Algar è Sue/Mary, un soldato/medico ateo e partner di Caleb, che sulla Terra aveva ucciso la vera Sue e suo marito Marcus, una coppia mitraica. Mary ha modificato il suo aspetto per assomigliare a Sue e poter salire sull'Arca dei sopravvissuti. Sienna Guillory è Mary con il suo vero volto.

Travis Fimmel è Marcus/Caleb, un soldato ateo e partner di Mary, figura carismatica e ribelle che sulla Terra aveva ucciso il vero Marcus e sua moglie Sue, una coppia mitraica. Caleb ha modificato il suo aspetto per assomigliare a Marcus e poter salire sull'Arca dei sopravvissuti. Arrivato nel nuovo mondo, Marcus/Caleb combatterà contro i suoi istinti omicidi e contro i peccati del suo passato. Jack Hawkins è Caleb con il suo vero volto.

Jordan Loughran è Tempest, una giovane donna sopravvissuta della missione mitraica e giunta su Kepler-22b. Cresciuta secondo i dettami di una religione nella quale non aveva mai creduto, giunta sul pianeta vergine si accorgerà di essere incinta a causa di uno stupro subito da un membro di alto rango della sua Chiesa.

Felix Jamieson è Paul, il figlio biologico di Marcus e Sue, cresciuto da Caleb e Mary come loro figlio. Paul è un ragazzo che nutre un’autentica fede religiosa, stringe con Campion un’amicizia molto forte, imparano molto l’uno dall’altro ed entreranno in competizione.

Ethan Hazzard è Hunter, un ragazzo di 17 anni, figlio di un alto membro dell’ordine religioso dei Mitraici. Ora che la gerarchia non esiste più, Hunter dovrà imparare cosa vuol dire essere come tutti gli altri.

Aasiya Shah è Holly, una dei bambini sopravvissuti dell’Arca, una guerriera che cerca di trovarsi un posto in questo mondo nuovo.

Ivy Wong è Vita, piccolo quanto coraggioso membro della famiglia.

Matias Varela è Lucius, fedele e di animo gentile, è un soldato mitraico sbarcato sul pianeta che dovrà fare i conti con gli errori del passato commessi per compassione.