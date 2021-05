Raoul Bova è Don Matteo dopo Terence Hill? Arriva la frecciata di Nino Frassica (e fa boom di like)

Che cosa ne sarà di Don Matteo? E' la domanda che si pongono i telespettatori della fortunatissima serie tv in onda su Rai Uno, dopo che nei giorni scorsi è circolata la notizia di un cambio della guardia: Raoul Bova sarebbe infatti pronto a subentrare nella fiction nei panni del famoso presbitero, mandando così "in pensione" Terence Hill, protagonista per oltre 12 anni. A commentare il retroscena ci pensa oggi Nino Frassica, storica spalla di Don Matteo, che si lascia andare ad un tweet palesemente provocatorio ma, come è nel suo stile, volutamente criptico.

Il tweet di Nino Frassica

Una foto di Terence Hill nei panni di Don Matteo e la didascalia: "Terence HIll è Don Matteo e Don Matteo è Terence Hill". Così Frassica su Twitter, dove il messaggio colleziona oltre mille like e cento retweet, segno che la staffetta tra i due attori sta suscitando qualche perplessità anche tra gli spettatori.

Raoul Bova è Don Matteo? Come stanno le cose

La notizia dall'arrivo di Raoul Bova è stata data mercoledì da TvBlog, sito specializzato in tematiche televisive. Poco dopo, però, una nota ufficiale della produzione di Don Matteo aveva annunciato il ritorno sul set di Terence Hill a partire dal 7 giugno, senza confermare né smentire l'indiscrezione. "Tra le novità di questa nuova stagione, anche Raoul Bova, nei panni di un sacerdote al suo primo incarico", si legge nel comunicato diffuso alla stampa, pur non chiarendo se questo nuovo sacerdote andrà a sostituire definitivamente Terence. Ad ogni modo, il cambio della guardia dovrebbe avvenire proprio nel corso della prossima stagione, in onda in autunno.