Cosa c'è da sapere su 'Rapinatori', la serie Netflix che sta attirando sempre più curiosi

Ha fatto il suo debutto su Netflix il 24 settembre con sei episodi avvincenti capaci di tenere tutti con il fiato sospeso. Stiamo parlando di Rapinatori, (in inglese Ganglands) la nuova serie Netflix sulla droga e le guerre territoriali tra spacciatori che sta conquistando i fedeli streamer di Netflix al punto da farla entrare nella top 10 dei titoli più visti delle ultime settimane. Ma cosa rende questa serie innovativa e appassionante e cosa propone di nuovo sul panorama seriale di questo genere di racconto che negli ultimi hanno ha spopolato in Italia? Scopriamolo insieme in questo approfondimento su Rapinatori.

Rapinatori: la trama della nuova serie Netflix

La storia raccontata da Rapinatori è quella di una gang di ladri e criminali che combattono tra loro per il controllo del territorio. Tra i protagonisti c'è Mehdi, interpetato da Sami Bouajila, un abilissimo ladro che, insieme alla novellina Liana (Tracy Gotoas), viene coinvolto in un losco affare di droga e si ritrova a dover collaborare con la ragazza alle prime armi in questo mondo, per proteggere e salvare i loro cari. Tra dinamiche relazionali, amori, famiglia e tanta criminalità la serie ha tutte le caratteristiche per catturare l'attenzione e il cuore degli spettatori.

Qui il trailer di Rapitatori

Rapinatori 2 ci sarà?

Per ora non abbiamo ancora certezza sul possibile continuo della serie con una seconda stagione ma siamo sicuri che, se il suo successo si manterrà alto, senza dubbio potremo tornare a rituffarci in storie di mafia, droga e gang criminali con tante nuove avventure da seguire.