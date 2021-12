"Reacher" è la nuova serie tv adrenalinica di Prime Video: il trailer e le anticipazioni

Chi ancora aspetta l'uscita del terzo film di Jack Reacher (dopo La Prova decisiva e Punto di non ritorno) potrebbe restare deluso, oppure potrebbe consolarsi: sta di fatto che il personaggio protagonista dei tantissimi romanzi di Lee Child, e interpretato al cinema da Tom Cruise, ha ispirato una nuova serie tv prodotta da Amazon Prime Video. Ecco il trailer, il cast, la trama e tutte le cose da sapere.

La data di uscita della serie tv Reacher su Prime Video

Tutti e otto gli episodi della prima stagione della serie Amazon Original saranno disponibili in esclusiva su Prime Video da venerdì 4 febbraio 2022.

Di cosa parla la serie Reacher su Amazon

La prima stagione di Reacher è basata su Killing Floor, il primo romanzo scritto da Lee Child che ha per protagonista Jack Reacher. La serie segue la storia di questo investigatore veterano della polizia militare, appena tornato alla vita civile.

Reacher è un vagabondo, senza telefono e con sé porta il minimo indispensabile mentre viaggia per il paese ed esplora la nazione che in passato ha servito. Quando arriva nella cittadina di Margrave, in Georgia, trova una comunità alle prese con il suo primo omicidio in 20 anni. I poliziotti lo arrestano immediatamente e testimoni oculari affermano di aver visto Reacher sulla scena del crimine.

Mentre lavora per dimostrare la sua innocenza, inizia a emergere una radicata cospirazione, che potrà essere affrontata solo con la mente acuta di Reacher e le sue maniere forti. Una cosa è certa: hanno scelto la persona sbagliata a cui dare la colpa.

Il cast della serie Reacher

La serie è scritta per la televisione dall’autore nominato agli Emmy Nick Santora (Scorpion, Prison Break), che qui riveste anche il ruolo di executive producer e showrunner.

Il protagonista è interpretato da Alan Ritchson (Aquaman in Smallville e in Justice League: The New Frontier; Arthur Bailey in Blood Drive). Il cast include Malcolm Goodwin (iZombie) nei panni di Oscar Finlay, Willa Fitzgerald (The Goldfinch) nel ruolo di Roscoe Conklin, Chris Webster (Most Dangerous Game) nel ruolo di KJ, Hugh Thompson (Blessed Stranger: After Flight 111) interpreta Baker, Maria Sten (Swamp Thing) è Frances Neagley, Harvey Guillén (What We Do in the Shadows) è Jasper, Kristin Kreuk (Smallville) è Charlie, Currie Graham (Murder in the First) è Kliner Sr., Marc Bendavid (Dark Matter) è Hubble, Willie C Carpenter (Devious Maids) è Mosley, Maxwell Jenkins (Lost in Space) è Reacher da giovane e Bruce McGill (My Cousin Vinn) è il sindaco Teale.

Oltre a Santora, anche Lee Child, Don Granger e Scott Sullivan sono executive producer della serie, con David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost per Skydance.

Il trailer di Reacher

Amazon Prime Video ha pubblicato su YouTube il trailer ufficiale in lingua originale con sottotitoli in italiano.