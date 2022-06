Ambizione è il nuovo gioiello di Netflix da guardare assolutamente

Ambizione

Sono tante le storie che Netflix ci propone ogni giorno, dalla storia d'amore a quella drammatica, dalla vincenda soprannaturale a quella fantascientifica. Tante donne, tanti uomini, tutti alle prese con qualcosa che vogliono ma non riescono a ottenere. Tra queste, però, sono solo alcune quelle che riescono davvero a lasciare un segno. Ambizione è una di queste.

Debuttata su Netflix il 3 giugno un po' in sordina e senza troppa pubblicità, questa serie turca di otto episodi è in realtà uno dei titoli Netflix migliori dell'anno. Una serie che non ha paura di rischiare, di far sentire la sua voce, di mostrare la realtà dei fatti e dare spazio a tematiche attualissime non avendo paura di mostrare al pubblico i rischi in cui sta incorrendo la società contemporanea con l'abuso dei social media, la diffusione delle fake news e quella sfrenata e sempre più diffusa ambizione che è in grado di oscurare tutto, perfino la propria morale.

Ambizione è una serie coraggiosa che merita attenzione e merita di essere non solo vista ma ascoltata perché dice grandi verità senza peli sulla lingua. Mostra uno scontro generazionale tra quella che viene definita generazione x, analogica, "vecchia" che, però, è ancora ai vertici del potere e l'emergente generazione z che smania per raggiungere il potere senza il benché minimo sforzo.

Ciò che colpisce di questa serie è che dà una bellissima lezione di vita, soprattutto ai più giovani che tendono a pensare che per raggiungere obiettivi alti l'impegno debba essere minimo visto che ci troviamo in un mondo dove tutto viaggia veloce e tutto cambia ogni giorno. Ma Ambizione ci ricorda che non è proprio così, che non conta dove sei ma chi sei come persona una volta al potere, conta l'integrità, l'umanità, la fedeltà nei confronti di se stessi, dei propri valori e degli altri.

Ben fatta, ben articolata, con dialoghi potentissimi e protagonisti che calzano alla perfezione i panni dei loro personaggi, Ambizione lascia incollati allo schermo, crea dipendenza e la si finisce tutta d'un colpo. Questa nuova serie turca di Netflix dà una bella lezione di sceneggiatura (la screenwriter è, infatti, Meric Acemi, già autrice di Love 101 per Netflix), a tutti, anche ai titoli Netflix più blasonati e per essere una serie non in lingua inglese si fa spazio a testa alta sul catalogo della piattaforma di streaming senza la paura di farsi vedere e di cercare di lasciare quel segno nella mente e nel cuore dello spettatore.

Qualunque sia la vostra ambizione di vita, non perdere Ambizione su Netflix perché rimette in carreggiata chi si sente perso e dà una direzione a chi non sa ancora dove andare.

Voto: 8