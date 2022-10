Cabinet of curiosities è un brillante (e spaventoso) esercizio di stile di Guillermo del Toro

Cabinet of curiosities di Guillermo del Toro

Otto storie di fantasia e terrore, otto racconti nati dalla mente creativa di uno dei più grandi registi contemporanei, Guillermo del Toro, otto piccole opere d'arte, ognuna diversa dall'altra e raccolte in un "armadio delle curiosità" personalissimo e intelligentissimo che rende il tutto un vero e proprio esercizio di stile ben riuscito. Stiamo parlando di Cabinet of curiosities, la nuova serie antologica di Natflix creata da Guillermo del Toro che nasce con l'intento di dare vita a tutti i personaggi e le storie che hanno abitano la sua mente. Storie moderne, antiche, contemporanee, storie estreme e storie più con i piedi per terra ma c'è una cosa le accomuna tutte, oltre al tocco magico di Del Toro, il genere horror e lo sconfinato amore, da parte di questo regista, per la fantasia e tutti i suoi frutti.

Alcune più belle, altre meno, altre piccoli capolavori, come l'episodio The Outside, ognuna di queste storie è diretta da un regista diverso scelto dallo stesso Guillermo del Toro che, come un amorevole padre di famiglia, accoglie il suo pubblico presentando una a una le sue storie spaventose che ha scelto di mettere dentro il suo armadio delle curiosità o stanza delle meraviglie che dir si voglia. Così, questa serie con i suoi mostri, i suoi personaggi in preda a crisi esistenziali, il suo essere folle e brillante allo stesso tempo, intrattiene e soprende per la bellezza e la genialità di alcuni dei suoi episodi che, per certi versi, ci rimandano alle atmosfere distopiche e futuristiche di Black Mirror.

Le si può guardare anche non in ordine, dopotutto, ognuna delle otto storie di Cabinet of curiosities è un mondo a sé e ognuna di esse vale la pena di essere vista. Alcune più cruente, altre più intellettuali e filosofiche, le storie di questa serie fortemente voluta da Guillermo del Toro sapranno catturare la vostra attenzione e vi rimarranno in testa per un bel po' così come tutti i mostri che vedrete sullo schermo ma, nonostante la componente horror che può piacere o meno, Cabinet of curiosities guadagna il suo valore in bel altro, e cioè nel suo saper far volare la fantasia e dare forma e vita a tutti i mondi immaginari che hanno abitato la mente di un uomo per un bel po'.

Intelligente e paradossalmente razionalissima nella sua follia Cabinet of curiosities celebra tutto il bello del perdersi nell'incanto della fantasia e dà modo a tutti quelli che, come Guillermo del Toro, vivono di essa, di sentirsi meno soli, meno strabi e meno disancorati dalla realtà ispirando e dando a tutti una bella lezione di vita: anche da un "inutile" viaggio mentale, può nascere qualcosa di concreto e anche di molto bello.

Voto: 7 e mezzo

Qui il trailer di Cabinet of curiosities