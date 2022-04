Choose or Die è il nuovo survival game di Netflix che, purtroppo, lascia il tempo che trova

Choose or Die

Vi ricordate gli horror degli anni '90? Trame abbastanza semplici e poco credibili, il rischio di morte che si nascondeva dietro ogni angolo e le trappole mortali in cui i protagonisti non esitavano a buttarsi senza indugio. Bene, immaginate il classico film horror dello scorso ventennio e meteteci dentro un po' di survival game che va tanto di moda ultimamente: il risultato è il nuovo film Netflix Choose od Die. Questa storia, entrata per un attimo anche nella top 10 e uscita dopo pochissimo, non è in grado di sfruttare il suo potenziale risultando un prodotto mediocre che lascia abbastanza il tempo che trova.

La trama gira intorno alla storia di una ragazza, un'appassionata di programmazione e informatica che, dopo aver trovato e riavviato un vecchio gioco per il computer chiamato Cursed si ritrova all'interno di un vero e proprio incubo dove la finzione si mischia alla realtà.

Cursed, infatti, è un gioco che manipola la realtà al punto da far accadere tutto ciò che succede sullo schermo provocando pefino la morte. E la regola è semplice: se il giocatore non sceglie dopo pochi secondi tra due opzioni proposte sullo schermo rischia di morire o far morire le persone vicine a lui, proprio come suggerisce il titolo del film "Chosse or Die".

L'unico aspetto interessante di questa storia emerge nel finale quando si scopre chi c'è dietro la creazione di questo macabro gioco e il perché è stato programmato in questo modo. Chiunque si trova a manovrare Cursed, infatti, ricevere un certo tipo di benefici e finisce con il vivere una vita di agi e serenità perché acquisisce tutto ciò che viene tolto al giocatore vittima della "maledizione". Il vincitore, quindi, migliora la propria vita a costo di rovinare quella di un'altra persona.

Si tratta di una provocazione che i creatori del film fanno al un pubblico che si ritrova davanti a una domanda esistenziale e a riflettere su quanto la promessa di soldi, salute e felicità possa andare oltre anche la morale dell'uomo contemporaneo.

E se capitasse a voi cosa fareste? Distruggereste l'esistenza di una persona per eliminare tutti i problemi della vostra vita?

Voto: 5 e mezzo