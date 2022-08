Perché Echoes è l'occasione sprecata di Netflix di fare una bella serie

Echoes

I presupposti c'erano ma non sono bastati. Echoes poteva essere una grande serie Netflix, un thriller appassionante, introspettivo, originale, invece, è una serie fatta male. Con questo thriller di sette episodi, Netflix ha fatto l'errore di non curare la sceneggiatura, la regia e la scelta degli attori. Questo titolo, infatti, parte talmente male con un primo episodio talmente mal strutturato che si rischia di volerla abbandonare fin da subito. La storia, però, un punto di partenza interessante ce l'ha. Due gemelle identiche, Leni e Gina, entrambe interpretate dalla stessa attrice, Michelle Monaghan, che condividono un pericoloso segreto. Lo scambio di ruolo iniziato di nascosto da bambine le ha portate a condurre una doppia vita da adulte: le sorelle, infatti, condividono due case, due mariti e un bambino, ma il loro mondo perfettamente coreografato sprofonda nel caos quando una delle due scompare. L'espediente dello scambio vita ogni anno, il giorno del loro compleanno, è interessante tanto inquietante, così come la riflessione su come basta far credere agli altri ciò che si vuole per entrare e uscire continuamente dalla propria realtà e perdendo di vista anche la propria identità. Anche la parte sulla gelosia tra sorelle è un aspetto affascinante di questa storia che dà alla trama quella parte psicologica che, forse, è l'unico elemento che permette allo spettatore di andare avanti nella visione, nonostante la scarsa qualità del racconto.

Essendo un thriller, vuoi o non vuoi, c'è sempre la curiosità di vedere fino a che punto si spingerà la trama tra colpi di scena più o meno riusciti ma questa serie, a tratti un po' inquietante, non convince proprio nella sua struttura che risulta grossolana e quasi amatoriale non sapendo gestire un'idea di base molto promettente ma che nella resa non regala grandi emozioni.

Echoes sembra, in alcuni momenti, un classico poliziesco ambientato nel centro America con lo scheriffo e il suo aiutante alle prese con l'unico delitto del paesino da risolvere, e in altri, una storia d'amore tra personaggi con seri disturbi di personalità.

Si poteva fare di meglio ma, ad ogni modo, se non avete altro da guardare e avete voglia di perdervi nelle identità mischiate di due sorelle gemelle che da bambine fanno finta di essere l'una e poi l'altra, Echoes può essere la serie giusta per voi, sempre se avrete la forza di andare oltre il primo episodio.

Voto: 6