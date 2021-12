And Just like that, la recensione dell'episodio 2 che ha cambiato per sempre la trama di Sex and the City

Ci sono momenti che cambiano la vita per sempre, arrivano inaspettati, all'improvviso, un attimo prima sei felice e l'attimo dopo sei a terra. È quello che accade alla vita di Carrie Bradshaw nel secondo episodio di And Just Like That, il revival di Sex and the City che riporta sul piccolo schermo le tre amiche di New York alle prese con i loro cinquant'anni.

Se il primo episodio del revival conquista per la storica leggerezza che contraddistingue, da sempre, la serie, il secondo ci trasporta nel momento più buio della vita della sua protagonista. Carrie, infatti, passa dalla felicità più assoluta al dolore più atroce (attenzione SPOILER). Perché? Perché il suo Mr. Big muore! Ebbene sì la trama di And Just Like That prende una piega decisamente inaspettata nel finale del primo episodio e ora dobbiamo subirci il lutto per la morte di Big che invade la vita di tutti i personaggi della serie, da Charlotte a Miranda, da Stanford a Steve, Henry e anche la stessa Samantha, grande assente del revival.

Dopo un primo episodio scintillante che ci aveva fatto apprezzare la vita da adulte di quelle ragazze alla ricerca dell'amore che, in fondo, sono rimaste sempre le stesse, questo secondo episodio è decisamente più grigio, cupo, triste anche se riesce sempre a mantenere quella verve che contraddistingue Sex and the City anche nei momenti più tragici della sua trama. C'è il funerale di Big, sobrio ed elegante proprio come voleva lui, Carrie che mantiene il controllo gestendolo come se fosse un evento chic, Charlotte che il controllo, invece, lo perde perché si addossa le colpe della morte di Big e Miranda, la colonna portante della vita di tutti sempre pronta a dare una mano concreta alle amiche in difficoltà. A questo punto la trama di And Just Like That potrebbe andare in qualsiasi direzione, Carrie potrebbe trovare un nuovo amore, potrebbe non trovarlo più, potrebbe tornare a scrivere o lasciare tutto e andare via da New York. Per ora possiamo solo fare supposizioni ma staremo a vedere nel prossimo episodio.