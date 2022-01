And Just Like That: arriva un nuovo uomo per Carrie e tornano le vibes di Sex and the City

Finalmente tornano un po' di Sex and the City vibes nel nuovo episodio di And Just Like That. Sarà perché Carrie torna a uscire con gli uomini e si ributta nel mondo del dating newyorkese dopo moltissimo tempo o perché viene dato un po' più di spazio al personaggio di Steve e a quello di Henry ma finalmente torniamo a respirare un po' di aria d'amore (e crisi d'amore) tipica della serie Hbo che ci ha fatto compagnia per sei lunghe stagioni lo scorso decennio.

Iniziamo con Carrie, in questo settimo episodio del revival di Sex and the City la nostra columnist torna a mostrarsi alla sua finestra, davanti al suo amatissimo mac e scrive un nuovo libro. Peccato, però, che gli ultimi accadimenti nella sua vita come la morte di Big l'hanno resa meno "brillante" ed eccessivamente cupa ed è così che, sotto consiglio della sua editor, decide di tornare a uscire con gli uomini perché sia nel libro che nella vita ha bisogno di qualche nuova emozione e un po' di speranza in più nei confronti dell'amore.

Poi c'è Charlotte, sempre presa dai mille impegni mondani che, in questo episodio di And Just Like That ci dà ancora una volta una lezione di vita e di "femminismo". La donna, infatti, prendendo spunto da una canzone di Demi Lovato urla al marito e a tutti gli spettatori della serie come le donne debbano, in ogni momento della loro vita, scusarsi e di non essere più disposta a farlo. Un bellissimo momento per questo personaggio che nel corso delle puntate ci sta regalando sempre più emozioni.

E come non parlare di Miranda che, ormai, ha perso la testa per Che Diaz, anzi, per se stessa quando è con Che, come le suggerisce la comica in un momento di passione. Miranda, infatti, è sempre più convinta dei suoi sentimenti verso il personaggio non binario interpretato da Sara Ramirez e del fatto che il suo matrimonio con Steve non abbia più alcuna scintilla o speranza di ripresa.

Come andrà a finire? Per ora ci godiamo questa nuova puntata di And Just Like That in attesa del prossimo giovedì per scoprire qualcosa in più sulla vita di queste tre donne che sono entrate a far parte non solo della nostra TV ma anche del nostro cuore.