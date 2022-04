Frammenti di lei è la punta di diamante di Netflix della stagione

Toni Collette in Frammenti di lei

Era da tanto tempo che non si vedeva sul piccolo schermo una serie così ben strutturata. Ultimamente, infatti, i prodotti seriali hanno visto una certa decrescita dal punto di vista della sceneggiatura che punta sempre più sullo "sbrigativo" e sul poco approfondimento della psicologia dei personaggi, elemento spesso accantonato per dare spazio all'azione che si ritiene sempre più avvincente dell'introspezione. Netflix, però, decide di cambiare rotta con Frammenti di lei, una serie che mette insieme il genere del thriller, del crime, del drama con un focus sul tema della maternità, della libertà personale e del difficile rapporto tra una madre e una figlia mescolati insieme per creare un ibrido che lascia senza parole. Questa serie, debuttata sulla piattaforma di streaming a marzo, è la vera punta di diamante di Netflix della stagione, un titolo così ben pensato, ricercato e profondo da non poter essere abbandonato tra il mucchio di nuove proposte Netflix che ispirano ma che non si inizia mai a guardare.

No, Frammenti di lei va visto e tutti dovrebbero gustarselo lentamente, un episodio alla volta, senza la fretta di andare a guardare come finisce la storia. Dopotutto, forse, la cosa meno importante di questa serie è proprio la storia e i suoi colpi di scena, se pur sempre sorprendenti, quanto la psicologia dei due personaggi principali, primo tra tutti quelli interpretato da una magistrale Toni Collette. Un viso che parla da solo anche senza bisogno di parole, una capacità espressiva e interpretativa di una naturalezza unica e una donna, quella di cui veste i panni, così complessa, contraddittoria, spirito libero ma allo stesso tempo materna da lasciare affascinati e continuamente sorpresi per la sua prossima inaspettata mossa. Il personaggio interpretato da Toni Collette in Frammenti di lei fa da sola l'intera serie ponendosi come una di quelle donne che non si finisce mai di conoscere, costantemente avvolte da un velo di mistero che resta anche dopo i titoli di coda.

Ad affiancarla, in questo bellissimo racconto, è Bella Heathcote nei panni di sua figlia. Due donne opposte ma che si completano a vicenda e che fanno un viaggio tra passato e presente per imparare, alla fine, a conoscersi davvero.

Una delle cose più belle di Frammenti di lei è che si prende tutto il tempo di fare delle pause nella narrazione per far assaporare al pubblico l'emozione del momento con scene statiche ma dalla fortissima carica emotiva.

Una serie di qualità, un titolo che tutti dovrebbero guardare e un prodotto talmente ben fatto da farci dimenticare tutto il resto delle storie che Netflix ci ha proposto negli ultimi anni.

Voto: 9