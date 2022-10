From Scratch su Netflix è un mix (mal riuscito) di cliché, dramma e romanticismo

Si presenta come una classica commedia romantica italoamericana ma From Scratch - La forza di un amore, la nuova serie Netflix tratta dal bestseller autobiografico di Tembi Locke è un mix poco equilibrato di diversi elementi che non si amalgamano bene tra loro. Da un lato ci sono gli infiniti cliché interculturali, dalla tradizionale famiglia siciliana vecchio stile alla superficialità americana, poi c'è un susseguirsi di picchi di estremo romanticismo accostati ad altri di profondo dramma che spiazzano e non lasciano il tempo allo spettatore di abituarsi a una storia romantica per scoprire un minuto dopo che dovranno avere a che fare con un profondo dramma e poi c'è una trama che non è in grado di travolgere lo spettatore. Ciò che non convince di questa serie di otto episodi sulla storia di "Amy", una studentessa americana che s'innamora dello chef siciliano, Lino mentre si trova in Italia, è il voler cercare di essere più cose insieme senza esserne neanche una. Rom-com? Dramma? Serie italiana? Serie americana? From Scratch è un po' tutto senza essere niente.

La trama è arricchita da eccessivi elementi risultando lentissima in alcuni punti, pesante da riuscire a seguire fino alla fine e anche eccessivamente drammatica. I protagonisti? Anche loro non convincono più di tanto non riuscendo a catturare lo spettatore e a travolgerlo con la loro storia d'amore come una buona commedia romantica dovrebbe fare. Se il genere di questa serie è, dunque, inclassificabile, la sua riuscita sullo schermo è ben chiara, From Scratch non funziona ed è uno di quei titoli Netflix che, forse, sarebbe meglio non iniziare proprio a guardare.

Carina la prima parte, anche se identica a tutte le rom-com italoamericane già viste finora, ma da metà in poi la serie diventa un vero e proprio macigno da sopportare. Consigliata? No, forse solo a chi ama il dramma puro.

Voto: 5

