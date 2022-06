Su Netflix il dietro le quinte del fenomeno J. Lo (e una bella lezione di consapevolezza)

Jennifer Lopez in Halftime

Popstar, attrice, attivista, stilista, modella, creativa, imprenditrice, mamma. Sono tante le parole con cui potrebbe essere introdotta Jennifer Lopez, la star mondiale che oggi debutta su Netflix con il suo documentario Halftime. Presentato in anteprima al Tribeca Film Festival, Halftime si presenta come una panoramica inedita del dietro le quinte della vita di Jennifer Lopez quando l'icona torna a essere donna, togliendosi gli abiti sontuosi, levandosi il trucco di scena e raccogliendo i capelli in un semplice "messy bun".

Il bello di questo documentario è che si concentra sulla storia di Jennifer Lopez persona e artista e non donna al centro di flirt, gossip e matrimoni andati male. Halftime non cade nel tranello dell'eccessivo romanticismo o della romanzata. In Halftime c'è solo J.Lo, c'è tutta la sua caparbietà, la sua forza mentale, i suoi sogni di bambina, il suo rapporto con i figli, i suoi estenuanti allenamenti che le regalano un fisico che tutte le invidiano, il suo duro lavoro dietro ogni esibizione e quella forza d'animo "latina" che l'ha sempre portata a spiccare nel mondo della musica, del cinema, della TV.

Il documentario si concentra particolarmente sul percorso che ha portato Jennifer alla costruzione del suo Halftime Show in occasione del Super Bowl dello scorso anno e racconta come è nata, si è sviluppata ed è stata portata a termine questa incredibile performance che la cantante ha condiviso con Shakira. Inoltre, ci si focalizza sulla mancata candidatura all'Oscar che è stata un momento di delusione per l'artista che, dal punto di vista attoriale, è spesso stata sottovalutata.

Tra qualche polemica su un Hatlftime Show diviso tra due artiste, l'idea di coinvolgere la figlia e altri bambini nello spettacolo e il suo voler lanciare un forte messaggio in difesa della diversità e dell'inclusione, Jennifer Lopez si mostra come una donna che non si fa piegare dalla società ma sfrutta la sua posizione privilegiata per cercare di cambiare, nel suo piccolo, il mondo in un posto migliore.

Al di là del gossip, al di là degli innumerevoli flirt, questa donna ha dominato e continua a dominare il mondo dello spettacolo a livello mondiale non a caso. Dietro c'è tanto lavoro, tanta costanza, perseveranza e, soprattutto, tanta consapevolezza di sé costruita negli anni tra delusioni, scelte sbagliate e porte prese in faccia. Ma lo spirito latino, la voglia di emergere e farsi sentire hanno sempre dominato l'anima di Jenny from the Block che, a cinquant'anni passati, e consapevole di ciò che è, della sua forza, della sua potenzialità, senza la paura del giudizio altrui, continua a metterci la faccia con coraggio, ribellione e anche un pizzico di follia.

E vederla da fuori, da spettatori, fa venire voglia di essere, nel nostro piccolo, proprio come lei.

Voto: 7