Heartstopper è la nuova adorabile serie Netflix che i genitori dovrebbero guardare con i figli

Heartstopper

È tratta da un graphic novel, ha un titolo super romantico, così come super romantica è l'intera narrazione. Niente di troppo sdolcinato, però, il giusto grado di romanticismo e spirito sognante adatto ai ragazzi dell'età dei suoi protagonisti, gli adolescenti. Stiamo parlando di Heasrtstopper, la nuova serie teen di Netflix che trasporta nella vita di un gruppo di ragazzi di un liceo maschile tra primi amori, la scoperta della propria sessualità e legami d'amicizia indissolubili. L'amore raccontato da questa serie è di diversi tipi, c'è l'amore omosessuale, quello eterosessuale, l'amore familiare, l'amore fraterno. A stupire di più di questa serie Netflix, che vuole parlare ai più giovani e raccontare loro la sessualità e le difficoltà di gestirla e capirla a un'età come quella dei quattordici-quindi anni, però, è il suo essere estremamente educativa, educata e deliziosa.

In ogni episodio vengono messe in luce tutte le problematiche che gli adolescenti devono affrontare crescendo, i traumi, le difficoltà nel riuscire a essere davvero se stessi e dirlo agli altri senza la paura del giudizio. Questa è una serie che farà sentire meno solo il nerd con pochi amici, il ragazzo timido che ha difficoltà a fare amicizia, il secchione, il ragazzo gay o la ragazza omosessuale perché ognuno di loro potrà trovare conforto vedendo che ci sono altre persone, anche se in questo caso sono personaggi fittizi, in cui rivedersi e che soffrono tanto quanto soffrono loro nella vita reale.

In otto episodi della durata di circa mezzora l'uno, Heartstopper è in grado di arrivare al cuore dello spettatore, farlo riflettere e insegnargli il valore della sincerità e della fedeltà, soprattutto con se stessi e la propria natura.

Un bell'esempio di adolescenza e un bell'esempio di maturità che tutti dovrebbero seguire e che tutti i genitori dovrebbero guardare con i propri figli.

Voto: 7 e mezzo