Il Pentavirato è la nuova sarcastica e intelligentissima opera Netflix di Mike Myers

Il Pentavirato

Tutti lo conosciamo come il volto di Austin Powers, il personaggio creato nel 1997 e protagonista di una trilogia di film comici che hanno fatto il giro del mondo. La sua voce, inoltre, è quella di uno dei personaggi d'animazione più amati di sempre, Shrek e oggi, questo attore di origine canadese torna su Netflx con una serie tv creata, scritta e interpretata in quasi tutti i personaggi solo da lui. Stiamo parlando di Mike Myers che con il suo Pentavirato supera se stesso realizzando un'opera di sei episodi dove sarcasmo, parodia, serietà e divertimento si mescolano per un risultato finale che oscilla dal bizzaro al geniale. Il Pentavirato è una serie che va vista con molta attenzione. Colma di riferimenti culturali, storici, musicali, cinematografici. Per capirla fino in fondo adrebbe vista più e più volte e bisognerebbe partire con una buona conoscenza di base della cultura pop degli ultimi anni. Tra innumerevoli luoghi comuni sulle differenze culturali tra canadesi e americani, parodie sui personaggi dello spettacolo, una sceneggiatura quasi fantascientifica ma non poi così lontana dalla realtà e tutta la bravura di un uomo che da solo tiene in palco trasformandosi in otto personaggi diversi e sapendo sempre stupire il pubblico, Il Pentavirato è una serie molto intelligente che fa riflettere e non poco sul destino dell'umanità e sulla decadenza dei valori morali.

Se si va oltre la risata e i costumi buffi, questa serie è uno schiaffo morale al mondo, una sorta di reminder e allarme di dove la tencologia, l'esposizione dei dati, internet e i social media ci stanno trascinando senza che neanche ce ne rendiamo conto.

Ci si mette un po' a entrare nel mondo folle di Mike Myers ma una volta dentro non si vorrà più uscire.

Un bell'azzardo sia per Myers che per Netflix che prende così una netta posizione su diversi temi sociali permettendo a questo artista di "prendersi gioco" di molti personaggi usandoli come mezzi per dare uno scossone alla coscienza dello spettatore.

Voto: 7