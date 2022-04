Fatevi un regalo, guardate su Netflix l'intervista a Viola Davis

Viola Davis e Oprah Winfrey

È una delle attrici più brave del panorama cinematografico e televisivo internazionale, una delle artiste in grado di calarsi talmente bene nei panni di un personaggio da assumerne non solo le sembianze fisiche ma la sua stessa anima, è una donna che viene da un passato di povertà assoluta, abusi e violenze e da sola è stata in grado non solo di allontanarsi da quell'ambiente tossico ma di diventare l'attrice premio Oscar che tutti noi conosciamo con il nome di Viola Davis. Nella sua carriera, questa incredibile donna ha vestito i panni di un'avvocatessa di successo che deve fare i conti con i suoi demoni interiori (ruolo che le ha dato un Emmy nel 2015 e due Screen Actor Guilds Awards), di una domestica del Mississipi sfruttata e denigrata, è stataa la moglie tradita di un netturbino ex promessa del baseball (ruolo per cui ha vinto l'Oscar nel 2017) e si è calata nei panni di tanti altri volti e in tante altre storie. Viola Davis, però, questa volta si presenta sul piccolo schermo nelle vesti di se stessa e debutta su Netflix in un'intervista super esclusiva con Oprah Winfrey regalando al pubblico cinquanta minuti di pura saggezza.

In occasione della presentazione del suo libro Findimg Me, la Davis racconta per la prima volta la sua storia, la sua infanzia fatta di poverà e violenze domestiche, senza vestiti puliti, senza riscaldamento, senza cibo. Un'infanzia che l'ha portata a subire ed essere denigrata perché non bianca, non benestante, non pulita come tutti gli altri bambini. Ma quella ragazzina insicura ma coraggiosa è riuscita a prendere in mano le redini della sua vita e scriversi da sola una nuova storia.

Guardare questo speciale Netflix dedicato a Viola Davis è una doccia di saggezza, ispirazione ed emozione. È un'occasione per indagare nel proprio inconscio e riflettere su svariate tematiche dalla violenza fisica e psicologica, alla potenza di un sogno, dalla forza di una passione artistica alla ricerca della propria felicità che altro non sta se non nel vivere una vita in piena risonanza con il proprio essere.

Nel suo discorso di ringraziamento alla vittoria dell'Oscar, Viola ha detto una frase che racchiude tutto il senso dell'essere attori e di vivere in nome di quest'arte: "Questo è l'unico mestiere che celebra cosa significa vivere una vita" e dietro queste parole c'è tutta l'umanità e la profondità d'animo di questa donna che ha deciso di dedicare la sua esitenza alla celebrazione della vita umana anche di quella più semplice.

Forte, vulnerabile, conscia del suo dono di riuscire a interpretare le emozioni e dargli tutta l'importanza che meritano, Viola Davis si mette a nudo e regala al pubblico l'ennesima meraviglia e questa volta lo fa portando tutto il suo essere sullo schermo e noi non possiamo fare altro che esserle grati.

Voto: 8