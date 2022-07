Il capitalismo in chiave ironica di King of Stonks è la vera sorpresa di Netflix della stagione

King of Stonks

Che siate businessman/woman o meno, che lavoriate in azienda o no, che siate appassionati di dinamiche aziendali, titoli in borsa, soldi oppure non ve ne importa niente di tutto ciò, King of Stonks è la serie per voi perché, anche se è incentrata sul racconto del capitalismo visto dall'interno di un'azienda, è talmente divertente e accattivante che piacerà anche a chi non ama questo mondo lavorativo o questi argomenti. Netflix con questa serie tedesca di sei episodi fa davvero centro mostrando di sapere dare spazio a una storia diversa dal solito, un racconto originale (né thriller, né survival game, né crime) che si incentra sulla storia di semplici dipendenti d'azienda e le loro dinamiche interne, tema apparentemente banale ma che tocca tutti da vicino, e non lo fa appesantendo il discorso con un'eccessiva drammaticità ma lo alleggerisce sfruttando il suo lato ironico e il risultato è esilarante oltre che coinvolgente.

Non lo si direbbe a giudicarla solo "dalla copertina" ma King of Stonks è una serie molto bella che dimostra che, con la giusta prospettiva e il giusto approccio, ogni argomento può diventare attraente, anche il più noioso di tutti come le dinamiche interne aziendali con la loro terminologia tecnica che spesso, rendono noiosa anche una sola conversazione di circostanza.

Kings of Stonks, però, nonostante racconti la vita all'interno della più importante azienda fintech tedesca, la CableCash, non annoia perché è una serie intelligente che sa sfruttare la psicologia dei personaggi e i risvolti inaspettati di trama per tenere lo spettatore ancorato allo schermo e farlo affezionare ai suoi protagonisti e al futuro della loro azienda. Anche se la CableCash è coinvolta con la mafia, ricicla denaro e, sotto sotto, è una vera e propria truffa, alla fine si finisce per fare il tifo per loro, per quei personaggi folli ed esilaranti che ne trovano sempre una pur di salvarsi e salvare la loro immagine pubblica e per cui alla fine di tutto, oltre ai soldi, la cosa più importante sono le persone, i loro colleghi e perfino il loro capo per quanto "pazzo" sia.

Questa serie racconta il capitalismo e lo fa sfruttando l'ironia (non ridere, infatti, è impossibile) ed è un trucco perfetto usato dalla piattaforma di streaming per far riflettere su tematiche attuali e serie ma senza voler per forza insegnare qualcosa. I sei episodi volano e alla fine si è talmente dentro la storia da non volerne più uscire, quasi come se si fosse diventati dipendenti della CableCash anche noi.

Una bella scelta di Netflix che, questa volta, è in grado di stupire con l'argomento meno stupefacente del mondo e non è una cosa da poco.

Voto: 7 e mezzo